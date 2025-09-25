Facundo -de 47 años de edad- lanza dura crítica a una de las familias más famosas de México.

El presentador y comediante regresó al centro de la controversia tras dar su opinión en torno a Poncho de Nigris y su parentela.

“Talento no veo mucho”, dice Facundo de la familia de Poncho de Nigris

Facundo continúa dando entrevistas por lo que fue su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo en uno de estos espacios donde el comediante no se guardó. nodo cuando le preguntaron por Poncho de Nigris.

Facundo, conductor. (@facundopirata)

Como se sabe, Facundo fue compañero de Aldo Tamez de Nigris, sobrino del influencer regiomontano.

En este sentido el comediante habló del apoyó que está recibiendo el joven, en especial por parte de su tío Poncho de Nigris.

Facundo no se guardó nada y de inmediato se lanzó contra su “falta de talento”.

Esto al decir que todos en la familia de Nigirs “se aferran a la fama” porque “es lo único que les da de qué hablar”.

“Como que esa familia vive de eso porque talento no veo mucho”, dijo Facundo.

Los conflictos entre Facundo y Poncho de Nigris

Fue en el transcurso de La Casa de los Famosos México 2025 que las rencillas entre Facundo y Poncho de Nigris vieron su origen.

Esto después de que el comediante le hiciera una broma pesada al sobrino del influencer .

De inmediato Poncho de Nigris se manifestó en redes sociales, exigiendo a la producción del reality show una sanción contra Facundo.

El influencer alegó que la “broma” calificaba como una agresión física, lo cual está prohibido en el reglamento del programa.

Tras ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 en la semana seis, Facundo habló del incidente.

En sus declaraciones afirmó haber hecho la broma sin ninguna malicia por detrás, pero reconoció que se excedió en sus acciones.

Del mismo modo fans del programa en redes sociales externaron su descontento con Facundo.

Este último fue citado por La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025 para llamarle la atención.

Momento en el que se disculpó y prometió no incurrir en bromas de esa naturaleza.