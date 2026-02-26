Poncho de Nigris -de 49 años de edad- se pronuncia tras la liberación de su exsuegra acusada de secuestro y tras recibir amenazas de muerte.

El miércoles 25 de febrero, Poncho de Nigris compartió un comunicado para solicitar protección a las autoridades.

Poncho de Nigris denuncia que ha recibido amenazas de muerte

El pasado 30 de enero fue liberada Juanita Sánchez Quintanilla del Centro de Reinserción Social de Morelos, exsuegra de Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris manifestó en su comunicado que tras la liberación de su exsuegra, también conocida como La Tía, ha recibido amenazas de muerte y teme por su familia.

El conductor solicitó a las autoridades de Morelos protección para él y los suyos.

“En días recientes, mi familia y yo hemos recibido amenazas. Por responsabilidad y por seguridad, hago un llamado respetuoso y firme a las autoridades competentes para que se implementen medidas inmediatas de protección para salvaguardar nuestra integridad” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris asegura que los delitos cometidos por su exsuegra estigmatizaron a su familia y hubo consecuencias que lo han impedido “ejercer su paternidad” con su hija mayor, Ivanna de Nigris.

El también empresario se siente en peligro y asegura que sus abogados están iniciando los procesos correspondientes por amenazas.

Por último, Poncho de Nigris pidió a los medios no especular y ni generar historias que puedan poner en peligro a su familia.

“No busco confrontación, busco protección. Mi prioridad absoluta es la seguridad de mi familia” Poncho de Nigris

¿Qué pasó con la exsuegra de poncho de Nigris? La acusaron de secuestro

Juanita Ernestina Sánchez Quintanilla, también conocida como Juana María Sánchez Quintanilla, fue señalada de estafa y de estar implicada en el secuestro de Armando Gómez.

Gloria Trevi era comadre de Lucía Garza Sánchez, expareja de Poncho de Nigris, y este vínculo puso en el radar al esposo de la cantante de un grupo de secuestradores.

Armando Gomez fue secuestrado el 7 de octubre de 2011 y liberado tres días después de que se pagaran 3 millones de pesos.

Juanita Sánchez Quintanilla fue quien organizó una cena para que Armando Gómez asistiera y posteriormente lo secuestraran.

La exsuegra de Poncho de Nigris estuvo prófuga por varios meses , hasta que fue detenida en Texas en 2014 y posteriormente extraditada a México.

La Tía era la líder de una organización dedicada al secuestro y fue sentenciada a 41 años de prisión, pero se redujo a 29 años y posteriormente quedó libre.