¿De quién habla El Mayor de los Ranas? Esta canción de Víctor Valverde se ha colocado entre las 10 más escuchadas de YouTube en 2025, por lo que te dejamos la letra y de qué o quién habla.

¿De quién habla El Mayor de los Ranas? Canción de Víctor Valverde

El Mayor de los Ranas es una canción escrita e interpretada por el artista mexicano Víctor Valverde de 21 años originario de Sinaloa, misma que se ha colocado entre las 10 canciones más escuchadas en YouTube de este 2025.

Pero ¿de quién habla El Mayor de los Ranas? Esta canción es en realidad una mirada hacia el mundo del narcotráfico, una realidad que se vive en México y que ha marcado a muchas personas a lo largo y ancho del país.

Aunque hay quien especula que Valverde se inspiró en René Arzate García, mejor conocido como “La Rana”, un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, y que de acuerdo con el FBI es responsable del narcotráfico en el norte de Baja California.

En El Mayor de los Ranas se relata la vida que se lleva dentro del mundo del narcotráfico una vez que estás inmiscuido; en la canción se les describe como un grupo de personas desafiantes, sin tolerancia y que siembran el terror en las personas.

También son descritos como “kamikazes”, es decir aquellos que no tienen miedo a morir y están dispuestos a arriesgar su vida en las operaciones, así como también hay alusiones a la religión y fe de los narcos.

En la canción de El Mayor de los Ranas de Víctor Valverde se le describe como una persona que lidera un grupo con mano dura, sin compasión pero que sus subordinados respetan por la cultura de jerarquía y lealtad, así como el compromiso que existe entre el grupo.

De acuerdo con el propio Víctor Valverde, El Mayor de los Ranas surgió cuando estaba en compañía de uno de sus amigos quien le prestó una guitarra y salió la tonada.

Las 10 canciones más escuchadas de YouTube en 2025 (YouTube)

Letra de El Mayor de los Ranas de Víctor Valverde

Pese a haber sido estrenada en 2024, El Mayor de los Ranas se ha convertido en una de las 10 canciones más escuchadas en la plataforma de YouTube este 2025, colocándose en la posición número 6.

Es por eso que te dejamos la letra de la canción de El Mayor de los Ranas de Víctor Valverde:

Se miran zumbando, en la ALR patrullandoPuro kamikaze y nomás el terror sembrando de arriba p’abajo, ahí nos miran patrullando, cero tolerancia para el que la ande cagando

Ya se las sabrita que no nos gustan las fallas, la gorra de lado y la Glocksón bien eclipsada con un toque bueno y a punta de carcajadas, aquí no hay pendientes, nunca se nos pasa nada

La santa protege si salimos de a topones y al cien con los jefes, tamos a la puta ordenPa morir nacimos, siempre estamos a la ordenY uno de lavada si salimos a misiones

Y ahí nos ven pasar zumbando los Ranas por el bulevar y el aparato en mano y el tostón atrásY el mayor de los Ranas siempre al frente va de uno y al tentón quedó comprobado la vez del jefe ratón que vamos de fresa, no tenemos compasión, a punta de tostonazos traíamos el boludón

Y bien relax, viejillo háblate, chaneque y así suena su amigo Víctor Valverde, viejo pura doble V, ¡ya-uh!

Nos miran placosones encortados, el aparato a un lado y con un gallo bueno y un perico de lavado sabandijas y ratas en corto los alineamos, yo los amarro

Y se siente el ambiente caliente, yo voy al frente con mi gente, nunca me gusta mandar gente y se siente el ambiente caliente si el blindado va hasta el frente sembrando el terror como siempre

Y ahí nos ven pasar zumbando los Ranas por el bulevar y el aparato en mano y el tostón atrás, y el mayor de los Ranas siempre al frente va, de uno y al tentón quedó comprobado la vez del jefe ratón que vamos de fresa, no tenemos compasión a punta de tostonazos traíamos el boludón