El influencer Poncho de Nigris -de 49 años de edad- se va contra el periodista Gabo Cuevas y el comediante Facundo.

Esto después de que ambas personalidades hicieran comentarios en torno a los hijos y demás familia del influencer respectivamente.

“Yo no sé por qué se meten con mis hijos”, dice Poncho de Nigris a Gabo Cuevas

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Poncho de Nigris externó su molestia por los comentarios que ha estado recibiendo su familia.

Y es que Gabo Cuevas -de 35 años de edad- se habría referido a los hijos del influencer y decir que a través de ellos Poncho de Nigris “sufría su karma”.

Poncho de Nigris, influencer. (@PDenigrisOficiaal)

Al respecto, Poncho de Nigris comentó a Gustavo Adolfo infante que no es justo meterse con la familia, menos con los hijos de alguien.

En este sentido dijo no entender por qué hablar de sus hijos, pudiendo decirle cosas directamente a él.

“Conmigo lo que quieran, a mí díganme lo que quieran. Pero, si se meten con mis hijos se les aparece el diablo“, dijo Poncho de Nigris.

Del mismo modo, Poncho de Nigris retó a Gabo Cuevas para que le dijera todo este tipo de cosas de frente y no detrás de una cámara.

“Voy a hacer que me lo diga en mi cara, en mi cara hincado. Lo repitió muchas veces como diciendo que uno de mis hijos iba a morir, y que ese iba a ser mi karma”. Poncho de Nigris

Gabo Cuevas, conductor de Venga La Alegría. (@gabocuevasc / Instagram)

“El que se lleva se aguanta”, Poncho de Nigris ante las críticas de Facundo

Poncho de Nigris tampoco dejó pasar los comentarios que Facundo hizo en torno a su familia.

Mismos en los que el comediante aseguró que la familia del influencer se tiene que aferrar a la fama por “falta de talento”.

Al respecto, Poncho de Nigris fue directo con Facundo, dejándole claro que si hace este tipo de comentarios es porque va a aguantar los que le toquen de vuelta.

“No, a Facundo ya le dije nada más de lo que le tenía que decir, que es un mediocre retrasado”, comentó de Nigris.

Incluso, el influencer le hizo burla por la supuesta infidelidad que le hicieron a Facundo durante La Casa de los Famosos México 2025.

“Es un mediocre nada más, que anda cuidando insectos, que se ponga a cuidar a su vieja para que no le ponga el cuerno”, finalizó Poncho de Nigris.