Poncho de Nigris retó a Adrián Marcelo -de 35 años de edad- en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En redes sociales está circulando el video del pleito entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo en lo que parece ser el aeropuerto de la Ciudad de México.

Este encuentro entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo habría sido casualidad; sin embargo, hay quienes creen que fue actuado.

⚠️PONCHO DE NIGRIS se encontró en el aeropuerto a ADRIÁN MARCELO y lo retó pero el otro se quedó calladito‼️



Y es que solo se ve cómo Poncho de Nigris le grita a Adrián Marcelo que baje y lo confronte.

Por su parte, el youtuber se limita a observar a Poncho de Nigris, sin hacerle mayor caso, mientras su amigo La Mole lo acompaña y contiene.

Esta confrontación, a pesar de que pareciera haber surgido de manera impulsiva, tiene historia entre los influencers de Monterrey, Nuevo León.

Finalmente, el encuentro entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo habría terminado sin los famosos viéndose de cerca.

¿Por qué Poncho de Nigris y Adrián Marcelo están de pleito?

A pesar de que el video del pleito entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo en el aeropuerto surgió de manera espontánea, los influencers tienen una historia.

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se han retado varias veces para resolver conflictos surgidos tras La Casa de los Famosos México 2024.

Así como su encuentro durante el mundial de fútbol de Qatar, en donde ambos se encontraron en las tribunas.

Además, Poncho de Nigris enfrentó en varias ocasiones a Adrián Marcelo a una pelea en ring que ayude a resolver todas sus diferencias.

Enfrentamiento que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo ni tiene pactada alguna fecha.