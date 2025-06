¿Poncho de Nigris es tacaño? Wendy Guevara exhibe que mejor Julián Gil le disparó “carísima” inyección de células madre

Wendy Guevara, Julián Gil, Poncho de Nigris y Marcela Mistral se reunieron para grabar algunos videos.

Por lo que hicieron una transmisión en vivo para informar que Wendy Guevara se inyectó células madre gracias a Julián Gil, quien no es un tacaño como Poncho de Nigris...

Fue Wendy Guevara quien informó a haberse puesto células madre gracias a que Julián Gil le disparó la “carísima” inyección ya que Poncho de Nigris no le invita ni una Coca-Cola.

“Ay gracias Julián. Poncho jamás me ha invitado, cuando he ido con él, no me ha invitado ni una Coca-Cola... Julián nos ha invitado a todos las células madre, Poncho jamás me ha invitado algo”

Wendy Guevara