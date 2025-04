¿Wendy Guevara solo es amiga? Abraham Medina aclara que nunca tuvo intención de insinuar que quería algo más

Abraham Medina, quien saltó a la fama tras participar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, no tiene un interés amoroso por Wendy Guevara.

A su paso por el aeropuerto, Abraham Medina, de edad desconocida, mandó a la friendzone a Wendy Guevara.

Abraham Medina puso punto final a los rumores de romance entre él y Wendy Guevara, de 31 años de edad.

En un breve encuentro con reporteros a su llegada de Hermosillo, Sonora, Abraham Medina insistió en que su relación con Wendy Guevara es únicamente amistosa.

De acuerdo con el stripper, La Perdida nunca se le insinuó y tampoco le faltó al respecto como dio a entender Marlon Colmenarez, de 28 años de edad.

“Ella nunca se insinuó conmigo o me tiró la onda, no me acosó; en su caso, no. Es muy linda. Siempre mantuvo ese respeto”

Abraham Medina