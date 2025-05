Wendy Guevara habla de la demanda de la esposa del bailarín: “no me importa”, dice

Wendy Guevara se metió en problemas por su gusto por los bailarines exóticos.

La youtuber podría ser demandada en Estados Unidos por la esposa de un stripper, pero esto a Wendy Guevara, no le importa.

“Que se haga lo que se tenga que hacer”, dice Wendy Guevara y aunque asegura que “no le importa”, ya está preguntando cómo protegerse.

“Obviamente yo voy checando y todo para defenderme y todo eso. No importa lo que vaya a ser”

Asimismo, Wendy Guevara, de 31 años de edad, señala que le parece absurdo que la esposa del stripper se enoje porque éste conviva con gente tal y como lo exige su trabajo.

Incluso justifica que el bailarín no le haya dicho que es casado ya que es un tema que, en ese tipo de lugares, no viene al caso.

"Yo creo que cuando una persona trabaja de stripper, o un hombre trabaja de stripper o una mujer trabaja de stripper, yo creo que los clientes que vamos ahí, a ese tipo de lugares ,no andamos preguntando si eres casado ¿o sí? Yo creo que cuando vas a ese tipo de lugares tienes que decir que eres oltero porque voy andar de una mesa y de otra”

Y finalmente, frente al micrófono del reportero Edén Dorantes, la ganadora de La Casa de los Famosos dice que no es la primera ni la última que haya convivido con un stripper.

“Se me hace muy tonto porque cómo dejas que tu pareja o tu novia vaya y trabaje en un lugar donde se va a sentar con los clientes y te enojas, no entiendo. Yo no creo que yo haya sido la primera ni la última con la que se sentó y se tomó una cerveza, a de haber miles”

