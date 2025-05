Wendy Guevara -de 31 años de edad- arremetió en contra de Mhoni Vidente después de que la pitonisa la criticara entre sus predicciones.

Mhoni Vidente llamó a Wendy Guevara una persona sin talento, asegurando que solo tenía carisma y le faltaba mucha preparación.

Wendy Guevara, fiel a su estilo, reaccionó a las críticas de Mhoni Vidente en una reciente transmisión en vivo.

“Yo no sé porque habló de mi Mhoni Vidente, lo dijo como con coraje y envidia. Yo la respeto no se qué ser humano sea”, dijo Wendy Guevara.

Wendy Guevara expresó que las palabras de Mhoni Vidente fueron por pura envidia, pues ella ni siquiera la conoce para estar informada de su vida.

Asimismo, Wendy Guevara le aclaró a Mhoni Vidente que no le fue mal como ella dijo en Miami, y arremetió en contra de sus predicciones.

“Si fueras tan vidente y tan inteligente como dices, ya te tuvieran allá en la NASA, investigando o viendo cosas”, expresó Wendy Guevara a modo de burla.

Wendy Guevara le pidió a Mhoni Vidente que si iba a hablar de ella, se informara bien antes.

“Si eres tan chismosa, infórmate bien”, pidió Wendy Guevara a Mhoni Vidente.

“No te equivoques, te mando bendiciones, no te conozco y no me interesa conocerte, ni me importa. Si fueras tan adivina ya estarías en un lugar perrísimo”.

Wendy Guevara