¿Marlon Colmenarez confiesa si fue el ‘chichifo’ de Wendy Guevara? En entrevista aclara cuál fue la relación que tuvo con la influencer.

Wendy Guevara -de 31 años de edad- ha confesado en diversas ocasiones que suele ser muy generosa en sus relaciones y ha comprado cosas muy caras a los hombres con los que ha estado.

En ese sentido, salió a relucir el nombre de Marlon Colmenarez -de 28 años de edad- y es que chismes señalaban que Wendy Guevara le había regalado una casa, ¿es verdad?

El nombre de Marlon Colmenarez volvió a estar en el ojo del huracán luego de que se especuló que había sido el ‘chichifo’ de Wendy Guevara.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Marlon Colmenarez dejó en claro que hace más de dos años que no tiene relación con Wendy Guevara, por lo que no sabe nada de su vida.

“Yo hace ya casi dos años que no estoy en ese círculo, estoy feliz cada vez me va mejor, tengo más oportunidades, no sé qué pasa con ella, ni me importa la verdad”

Marlon Colmenarez