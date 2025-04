Un video de Wendy Guevara de 31 años de edad, en un bar en Miami, Estados Unidos, habría ventilado que la influencer “sale” con un stripper casado y la esposa ya anda buscando explicaciones.

Mientras Wendy Guevara se pasea por Miami, Estados Unidos, los paparazzis no faltan, mismos que captaron a la influencer con un atractivo stripper en un bar.

Sin embargo, la viralidad del video llegó a manos de la esposa del stripper quien ahora busca saber si Wendy Guevara y su marido tuvieron un encuentro carnal.

La influencer Wendy Guevara acapara miradas a donde vaya, siendo que hasta en Estados Unidos anda siendo víctima de los paparazzis que la ventilaron con un stripper.

Según el video que se compartió, se le ve a Wendy Guevara con una cerveza en mano tomada del brazo de quien después se supo era un stripper.

Sin embargo, lo sorprendente no fue el momento de desestrés que la influencer tuvo, sino que el stripper estaba casado por lo que la esposa enseguida apareció a pedir explicaciones.

A través de un video en su cuenta de TikTok, Blanca, la esposa del stripper, compartió el video explicando que van varios que se lo mandan por lo que quiere saber qué pasó realmente.

Esto a pesar de que su esposo le contó que vio a Wendy Guevara y que estuvieron juntos un rato. Y es que esta pide saber más por comentarios que la influencer había hecho insinuando que tuvo un encuentro carnal con el stripper.

La influencer Wendy Guevara está metida en un lío luego de que la esposa de un stripper salió a pedir la verdad sobre el encuentro que tuvo con él, pero parece que todo fue un mal entendido.

Tras la viralización de Blanca, la esposa del stripper, Wendy Guevara compartió por Instagram Stories todo el detrás del video donde se le ve con el bailarín.

Además de que la nacida en León, Guanajuato, aseguró que ella ya estaba tomada y ni se acordaba de él, explicó que no pasó nada con el stripper porque “él habla inglés”.

“No conozco al esposo [stripper] lo conocí ese día, hablé con él ese día y eso no me acuerdo porque estaba tomada. Y él habla inglés, yo español, a mí eso me fastidia porque no puedo platicar bien con las personas. Entonces él se fue y ya, ni en cuenta”.

Wendy Guevara, influencer.