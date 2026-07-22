Mauro Menéndez tenía varios días sintiéndose mal, pero desconocía que padecía neumonía y esto derivó en su muerte, así lo reveló el padre de Aylín Mujica.
Francisco Mujica reveló a una conocida revista que Mauro Menéndez regresó de un viaje en Los Ángeles y presentaba un resfriado.
El DJ tuvo gripa por varios días y decidió ignorarlo, por lo que después viajó a Barbados para un evento y fue ahí donde su salud empeoró.
Padre de Aylín Mujica revela que Mauro Menéndez tenía neumonía
Francisco Mujica reveló que Mauro Menéndez pensó que solo tenía un resfriado y nunca imaginó la gravedad de su enfermedad.
Mauro Menéndez llevaba una semana con malestares, pero convenció a su familia de que estaba bien para viajar a su compromiso a Barbados.
Fue en este lugar donde empeoró la salud de Mauro Menéndez y fue hospitalizado; los médicos le diagnosticaron neumonía, una enfermedad que el DJ ignoraba que padecía.
El papá de Aylín Mujica reveló que los médicos trataron de reanimar a Mauro Menéndez varias veces, pero los esfuerzos no funcionaron.
La salud de Mauro Menéndez empeoró, presentó dos infartos y finalmente murió el 17 de julio de 2026.
La familia de Mauro Menéndez no tiene claro cómo fue que se enfermó.
Mauro Menéndez era reservado con su vida privada
El hijo de Aylín Mujica solía ser reservado sobre su vida privada y solo compartía algunos aspectos de su vida en redes sociales, así como su carrera.
Francisco Mujica reveló que Mauro Menéndez no estaba casado pero tenía novia, un detalle que pocos conocían.
El hijo de Aylín Mujica tenía 30 años de edad, se dedicaba a la escena musical y no tenía hijos.
10 días antes de su muerte, Mauro Menéndez había ofrecido un show en Orlando, Florida.