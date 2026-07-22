Mauro Menéndez tenía varios días sintiéndose mal, pero desconocía que padecía neumonía y esto derivó en su muerte, así lo reveló el padre de Aylín Mujica.

Francisco Mujica reveló a una conocida revista que Mauro Menéndez regresó de un viaje en Los Ángeles y presentaba un resfriado.

El DJ tuvo gripa por varios días y decidió ignorarlo, por lo que después viajó a Barbados para un evento y fue ahí donde su salud empeoró.

Aylín Mujica y su hijo, Mauro Menéndez (Instagram/@maribelguardia )

Padre de Aylín Mujica revela que Mauro Menéndez tenía neumonía

Francisco Mujica reveló que Mauro Menéndez pensó que solo tenía un resfriado y nunca imaginó la gravedad de su enfermedad.

Mauro Menéndez llevaba una semana con malestares, pero convenció a su familia de que estaba bien para viajar a su compromiso a Barbados.

Fue en este lugar donde empeoró la salud de Mauro Menéndez y fue hospitalizado; los médicos le diagnosticaron neumonía, una enfermedad que el DJ ignoraba que padecía.

El papá de Aylín Mujica reveló que los médicos trataron de reanimar a Mauro Menéndez varias veces, pero los esfuerzos no funcionaron.

La salud de Mauro Menéndez empeoró, presentó dos infartos y finalmente murió el 17 de julio de 2026.

La familia de Mauro Menéndez no tiene claro cómo fue que se enfermó.

Aylín Mujica y su papá, Francisco Mujica (Agencia México )

Mauro Menéndez era reservado con su vida privada

El hijo de Aylín Mujica solía ser reservado sobre su vida privada y solo compartía algunos aspectos de su vida en redes sociales, así como su carrera.

Francisco Mujica reveló que Mauro Menéndez no estaba casado pero tenía novia , un detalle que pocos conocían.

El hijo de Aylín Mujica tenía 30 años de edad, se dedicaba a la escena musical y no tenía hijos.

10 días antes de su muerte, Mauro Menéndez había ofrecido un show en Orlando, Florida.