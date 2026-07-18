Luego de que este viernes 17 de julio se confirmara la noticia de la muerte de Mauro Menéndez, conocido artísticamente como “Maahez”, hijo de Aylín Mujica, la actriz ha hablado por primera vez.

“Muchas gracias familia. Solo puedo decir que estoy devastada”, escribió la actriz Aylín Mujica en respuesta a un video del programa Al rojo vivo en Instagram que compartió la muerte Mauro Menéndez.

Siendo la única declaración oficial de Aylín Mujica hasta ahora y tras la lamentable muerte de su hijo, pues se sabe que la actriz viajó a Barbados, lugar de la muerte de Mauro Menéndez para realizar los trámites pertinentes.

“Estoy devastada”: Aylín Mujica rompe el silencio por la muerte de su hijo (Especial )

Aylín Mujica reconoció ser tanatofóbica antes de la muerte de su hijo Mauro Menéndez

Tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez, en redes sociales ha revivido un video en el que la actriz Aylín Mujica reconoció ser tanatofóbica.

Pues la tanatofóbia es el termino que se utiliza al miedo irracional y persistente a la muerte o al proceso de morir, tema del cual Aylín Mujica habló hablo abiertamente.

“Le tengo mucho miedo a morir, ese momento de pensar que nunca vas a ver a tus hijos o a tu familia, o a tus padres”. Aylín Mujica

Pues en palabra, la actriz Aylín Mujica dijo que para ella le parece injusta la muerte.

Debido a que Aylín Mujica dijo que después de vivir una vida donde las personas le echa ganas a la vida y evoluciona, lo único que queda es morir.

“Me parece que no es justo que te chingas tanto, le echas tanta energía linda a la vida y que buscas la evolución en cada año que pasa y después tenerte que ir”, Aylín Mujica