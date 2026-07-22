Aylín Mujica confirmó que se creó una campaña en GoFundMe para solventar los gastos funerarios y de repatriación del cuerpo desde Barbados de su hijo Mauro Menéndez.

La campaña fue creada por Rick Silver -amigo de Mauro Menéndez- y ha tenido una respuesta del público favorable, logrando superar la meta económica establecida originalmente en poco tiempo.

Aylín Mujica confirmó la campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para gastos fúnebres de Mauro Menéndez

Aylín Mujica confirmó la legitimidad de la campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios de su hijo mayor, Mauro Menéndez.

A través de un mensaje de audio enviado a la periodista Elisa Beristain, Mujica aclaró que la petición de donaciones es “real” y legítima.

Subrayó que, aunque ella y el padre de Mauro (Osamu Menéndez) no iniciaron la colecta, esta es verdadera y fue creada por amigos de Mauro Menéndez.

La iniciativa fue impulsada por Rick Silver, un amigo cercano de Mauro y compañero en la comunidad de DJs de Los Ángeles, junto con otros amigos del joven músico.

El dinero recaudado se destinará directamente a la familia para ayudar con los gastos de repatriación del cuerpo (o cenizas) desde Barbados hasta Miami, así como para costear el funeral y las conmemoraciones correspondientes.

La meta inicial se fijó en aproximadamente 22,200 dólares. Debido a la respuesta solidaria de la comunidad, la cifra solicitada ha sido superada en pocos días, registrándose montos que sobrepasan los 26,000 dólares con más de 150 donaciones.

La campaña busca aliviar la carga económica de la familia para que puedan concentrarse en vivir su duelo y honrar el legado de Mauro.

Aylín Mujica busca que los servicios fúnebres de Mauro Menéndez se realicen en Miami

La muerte de Mauro Menéndez, conocido artísticamente como DJ MAAHEZ, ocurrió el pasado 16 de julio mientras se encontraba en la isla de Barbados.

Debido a que el deceso ocurrió fuera de su país de residencia (vivía en Miami junto a su padre, Osamu Menéndez), la familia inició los trámites necesarios para la repatriación de sus restos desde Barbados hacia Miami.

Aylín Mujica viajó desde Bogotá (donde grababa un reality) hacia la isla para reconocer el cuerpo y gestionar los servicios funerarios.

El objetivo de la familia es realizar las conmemoraciones correspondientes y darle una despedida digna una vez que el cuerpo sea trasladado a Miami.

Aylín Mujica ha confirmado personalmente que los fondos recaudados se utilizarán para “trasladar las cenizas, el cuerpo, lo que se vaya a hacer”, permitiendo que la familia se enfoque en honrar su memoria y vivir su duelo.