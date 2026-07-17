Te compartimos algunos datos sobre Aylín Mujica, la actriz cubana cuyo paso en telenovelas de Telemundo y Televisa la llevaron a alcanzar fama internacional.

Por sus proyectos tiene gran peso en la industria del entretenimiento, pero también por el interés que ha despertado su vida privada.

¿Quién es Aylín Mujica?

Aylín Mujica Ricard, conocida artísticamente como Aylín Mujica, es una actriz, modelo y presentadora cubana.

En 1992 viajó a México para iniciase su carrera. Antes de convertirse en actriz, participó en videos musicales de artistas como Marcelo Cezán, Willy Chirinoy Albita Rodríguez.

No obstante, su rostro se volvió conocido cuando participó en telenovelas y programas como:

La dueña

La heredera

Corazón valiente

La casa de los famosos

Secreto de villanas

Lo que callamos las mujeres, entre otras.

Aylín Mujica (@aylinmujic / Instagram)

¿Qué edad tiene Aylín Mujica?

Aylín Mujica nació en La Habana, Cuba, el 24 de noviembre de 1974 por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es el esposo de Aylín Mujica?

Aylín Mujica actualmente no está casada. A lo largo de su vida ha contraído matrimonio en tres ocasiones:

Con Osamu Menéndez, de 1993 a 1994

Con Alejandro Gavira, de 1999 a 2008

Con Gabriel Valenzuela, de 2010 a 2012

¿Qué signo zodiacal es Aylín Mujica?

A Aylín Mujica la rige el signo zodiacal de sagitario.

Aylín Mujica (@aylinmujic / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Aylín Mujica?

Aylín Mujica tiene tres hijos:

Mauro Menéndez, fruto de su relación con Osamu Menéndez. Éste murió a los 30 años el 16 de julio de 2026 durante un viaje a Barbados.

Alejandro Gaviria, fruto de su relación con Alejandro Gaviria.

Violeta Valenzuela, fruto de su relación con Gabriel Valenzuela

¿Qué estudió Aylín Mujica?

A temprana edad, Aylín Mujica estudió danza folclórica, ballet clásico, coreografía y música en la Escuela Nacional de Ballet.

En su juventud al Instituto Superior de Artes para especializarse en arte dramático.

A los 18 años ingresó la Escuela Internacional de Cine en La Habana, Cuba.

Aylín Mujica junto a su papá (@aylinmujic / Instagram)

¿En qué ha trabajado Aylín Mujica?

Aylín Mujica ha trabajado como actriz, conductora de televisión, modelo y bailarina.

ha trabajado como actriz, conductora de televisión, modelo y bailarina. Comenzó su carrera como modelo de comerciales e hizo algunas participaciones en videos musicales.

Posó desnuda para la revista española Interviú y H para Hombres.

En 2006 ingresó a Telemundo, participando en las telenovelas:

Marina (2006)

Niños ricos, pobres padres (2009)

Aurora (2010).

Aylín Mujica (@aylinmujic / Instagram)

En Televisa fue parte de los melodramas:

La dueña (1995)

Canción de amor (1996)

Mi generación: Amor de verano (1997)

En TV Azteca fue fichada para distintos proyectos:

Soy famoso, ¡sácame de aquí! (2022)

El hormiguero (2014)

Lo que callamos las mujeres (2001)

A lo largo de su carrera ha tenido pequeñas participaciones en cine:

El jinete de acero

El castrado

Los cómplices del infierno

Mi amor secreto

A propósito de Alexa

Desde dentro

En teatro ha sido parte de importantes puestas en escena como: