Te contamos quién es Verónica Giraldo, la hermana de Karol G que destapó violencia familiar con sus declaraciones en redes.

El nombre de Verónica Giraldo se ha viralizado, luego de destapar los problemas que vive tras separarse de su pareja y luchar por la custodia de su hija.

¿Quién es Verónica Giraldo?

Verónica Giraldo Navarro es una influencer y empresaria colombiana, reconocida por ser la hermana mayor de Karol G.

¿Cuántos años tiene Verónica Giraldo?

En la actualidad, Verónica Giraldo tiene 38 años de edad. Nació en Colombia el 11 de septiembre de 1987.

¿Quién es el esposo de Verónica Giraldo?

Verónica Giraldo estuvo casada con Jaime Llano. No obstante, la pareja tuvo una relación bastante turbulenta con peleas y separaciones.

¿Qué signo zodiacal es Verónica Giraldo?

Por su fecha de nacimiento, la hermana de Karol G, Verónica Girlado, es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Verónica Giraldo?

Verónica Giraldo tiene una hija llamada Sophia, de 3 años de edad.

¿Qué estudió Verónica Giraldo?

Se desconoce el grado de estudios de Verónica Giraldo. Aunque su carrera está centrada en la industria de la belleza.

¿En qué ha trabajado Verónica Giraldo?

Verónica Giraldo ha trabajado como asesora de imagen y estilista. Como empresaria fundó su marca Vero Tips Makeup.

En redes sociales, la hermana de Karol G realiza contenido de belleza y estilo de vida.

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, destapa en redes violencia familiar

La hermana de Karol G, Verónica Giraldo, desató un escándalo en redes al evidenciar violencia familiar.

Giraldo compartió en sus historias de Instagram un mensaje en el que asegura estar viviendo un momento muy complicado en su vida personal.

Particularmente con la relación con el padre de su hija, Jaime Llano, y un proceso legal en curso por la custodia de su hija.

De acuerdo con lo que se ha difundido, tras dar a luz, la hermana de Karol G habría enfrentado un episodio de depresión postparto.

Tanto en videos como publicaciones, Verónica Giraldo mencionó que sus seres queridos no la respaldan en este momento delicado que vive.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me entere que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, no dio el ejemplo que ustedes creen que da, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal.” Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G

Junto con sus declaraciones, la hermana mayor de Karol G mostró una herida en una de sus manos.

Explicó que la lesión se dio al intentar romper el vidrio de la vivienda de sus padres en un intento de poder ver a su hija .

Asimismo, Verónica Giraldo narró en redes detalles algunos episodios de violencia intrafamiliar que vivió cuando era niña

“Mi papá le dio un golpe a mi madre con un arma y al día siguiente se levantaba como si nada. Ahora no me quieren dar a la niña porque dicen que estoy loca.” Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G

Horas después de las publicaciones de la hermana de Karol G, su perfil de Instagram fue desactivado, provocando especulaciones.

Por su parte, Jessica Giraldo, hermana menor y manager de Karol G, lanzó un comunicado para responder a los comentarios en redes por las declaraciones de Verónica Giraldo.

Con su mensaje, Jessica Giraldo pidió respeto y empatía:

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor.” Jessica Giraldo, hermana menor de Karol G