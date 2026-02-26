Vanessa Bauche -de 53 años de edad- celebra sentencia contra Pascacio López por violencia de género durante la grabación de una serie.

En marzo de 2020, Vanesa Bauche denunció a Pascacio López por el delito contra la dignidad de las personas, por presuntas agresiones ocurridas mientras trabajaron juntos.

El miércoles 25 de febrero, Vanessa Bauche compartió un comunicado donde reveló que Pascacio López fue sentenciado a un año de prisión por cometer:

Violencia de Género

Acoso

Hostigamiento

Calumnias

Vanessa Bauche celebra sentencia contra Pascasio López (Instagram/@vanessabauche)

Estos delitos se englobaron en uno solo, delito contra la dignidad; el proceso legal contra Pascacio López duró cinco años.

Vanesa Bauche explica que inició dos denuncias contra Pascacio López y en ambas las autoridades le dieron la razón.

La primera denuncia la realizó en 2021 en la Fiscalía de la Mujer en Jalisco y esta concluyó con una esencia en 2025 por delitos contra la dignidad de las personas.

La segunda denuncia fue civil y se realizó en la CDMX por daño moral, luego de que Pascacio López iniciara una campaña de desprestigio contra Vanessa Bauche.

Pascacio López (Agencia México)

Vanesa Bauche asegura que su caso marcó un pretende en la industria

Tras ganar ambos demandas contra Pascacio López, Vanessa Bauche expresó que está en espera de que se ejecuten las sentencias en contra su agresor.

Vanesa Bauche también destacó que su caso deja un precedente para erradicar la violencia de género y machismo dentro de la industria actoral.

Pascacio López agredió a Vanessa Bauche mientras grababan la serie Guerra de Vecinos.

La actriz denuncia que Pascacio López la llegó a agredir verbalmente y en una ocasión la besó sin su consentimiento cuando el actor había sido diagnosticado con Covid-19.

Vanessa Bauche compartió documentos oficiales para confirmar la sentencia contra Pascacio López, quien al ser primodelincuente, podría no pasar su sentencia en la cárcel.