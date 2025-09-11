Encuentran una razón más para criticar a Ángela Aguilar, cuyo nombre no deja de acaparar titulares desde su matrimonio con Christian Nodal.

La nueva polémica se deriva de un video que se ha viralizado en redes sociales, el cual muestra a Ángela Aguilar tratando de manera fría a uno de sus fans.

Por lo que sus haters la tachan de arrogante y altanera.

¿Otra vez? Critican a Ángela Aguilar por su actitud grosera con un fan

En distintas plataformas surgió un viejo video de Ángela Aguilar siendo abordada por uno de sus fans en Estados Unidos.

El video muestra a Ángela Aguilar, de 21 años de edad, caminar hacia la camioneta donde su equipo la espera cuando de pronto un hombre la intercepta para pedirle una fotografía.

La esposa de Christian Nodal, de 26 años, se detiene, se coloca detrás del fan y ambos miran hacia la cámara del celular de éste.

La joven cantante apenas si sonríe y en cuestión de segundos se da la vuelta y se sube al vehículo que la espera.

El hombre, quien está siendo filmado por un tercero, no oculta su sorpresa al ver a la cantante de “Nadie se va como llegó” retirarse sin decirle una palabra.

De esto hablamos:

Como era de esperarse, su distante actitud ha desatado una ola de críticas y burlas.

“El único fan y lo tratas mal”, “¿Quién en su sano juicio es fan de Ángela? Estas viendo y no ves, hijo”, “Insoportable”, “Ya la critican por todo y que bueno, estoy feliz de que así sea”,

“Tiene un fan y lo desprecia”, “Es grosera con esa actitud, no la justifiquen”, “Si siempre ha sido así de déspota, de qué se sorprenden”, “Se muy soberbia y arrogante”, expresan en redes sociales.

Por Ángela Aguilar, Christian Nodal habría perdido a su familia

El video de Ángela Aguilar surge en medio de otra polémica que protagoniza la cantante junto a su esposo Christian Nodal.

Javier Ceriani, de 54 años, asegura que Christian Nodal perdió a sus papás por culpa de Ángela Aguilar.

De acuerdo con el comunicador argentino, los padres del intérprete de música regional mexicana se alejaron de él porque no aceptan su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar, de 57 años.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (@sientesequienpueda / Instagram)

Jaime González y Cristy Nodal estarían molestos por la mala imagen que su hijo se ha creado por su relación con la joven cantante, pero sobre todo porque Pepe Aguilar lo tiene amenazado.

Según el extitular de Chisme No Like, Pepe Aguilar le hizo firmar un contrato a Christian Nodal para asegurarse que no le será infiel a Ángela Aguilar.