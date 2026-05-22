La agrupación surcoreana de JYP Entertainment del k-pop, Stray Kids regresa a México con concierto especial en la CDMX con su mini festival “Straycity”.

Así que STAYs atentos que ya les tenemos los detalles de fecha y boletos para el regreso en concierto a México de Stray Kids con “Straycity”:

Fecha: Viernes 25 de septiembre 2026

Sede: Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 6:30 de la tarde

Invitados especiales: NEXZ, Andrés Obregón y RENEE

Venta de boletos: A partir del viernes 29 de mayo 2026 a las 2:00 de la tarde

Paquete VIP: Confirmado 1 VIP

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos y mapa: Disponibles el 27 de mayo

Stray Kids regresa a México: fecha y boletos del “Straycity” en CDMX (OCESA KPOP)

“Straycity” de Stray Kids llega a México con concierto a la CDMX

La CDMX será sede para la gira “Straycity” de Stray Kids con un concierto especial, pues se trata de su mini festival de la agrupación del k-pop en donde no solo se presentan, pues tienen invitados especiales seleccionados del país o ciudad en donde se presentan.

Para “Straycity” de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros se tendrá un paquete VIP el cual saldrá a la venta en la misma fecha que los boletos.

Stray Kids regresa a México: fecha y boletos del “Straycity” en CDMX (OCESA KPOP)

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.