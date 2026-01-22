Julio Iglesias -de 82 años de edad- recurrió a las redes sociales para cuestionar las denuncias de abuso sexual que hay en su contra:

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades” Julio Iglesias

El cantante español compartió vía Instagram capturas de pantalla donde revela conversaciones con sus exempleadas que datan del durante y después de sus respectivas relaciones laborales.

Julio Iglesias asegura que la Fiscalía de España obstaculiza su defensa

Por medio de un breve comunicado, Julio Iglesias externó su molestia contra la Fiscalía de España.

El cantante señaló que le fue negada la posibilidad de acceder formalmente a la denuncia, por lo que se veía “obligado a pronunciarse públicamente”.

Comunicado de Julio Iglesias (Captura de pantalla)

De acuerdo con Julio Iglesias, estas capturas serían la muestra de que las acusaciones de sus demandantes son contradictorias.

Por lo que se puede leer en los mensajes revelados, se refieren a él de forma respetuosa. En uno de los textos, una de las mujeres felicita al cantante por su cumpleaños.

Los primeros mensajes expuestos datan abril, mayo y septiembre de 2021.

Julio Iglesias difunde nombres de denunciantes y presuntos mensajes de texto (Capturas de pantalla)

Otra tanda de mensajes expuestos por el cantante datan de quien sería la segunda demandante, los cuales están fechados en mayo de 2023.

Julio Iglesias difunde nombres de denunciantes y presuntos mensajes de texto (Cap)

Por el momento, se desconoce a qué nivel legal podría perjudicar al cantante el haber revelado las identidades de su demandantes, así como los mensajes de texto.

Mientras tanto, el caso contra Julio Iglesias permanece en revisión España, esto mientras aumenta la tormenta mediática en contra del cantante.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatsaap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad” Julio Iglesias