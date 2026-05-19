El Palacio de los Deportes de la CDMX recibe en concierto a la banda estadounidense de nu metal, Korn hoy 19 de mayo.

Así que prepárense fans para disfrutar del concierto con Korn horario y hora en la que termina el show en el Palacio de los Deportes; estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Teloneros: Spiritbox y Seven Hours After Violet

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que se termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Korn en Palacio de los Deportes ( Korn )

Korn regresa a la CDMX con concierto en el Palacio de los Deportes

Hoy 19 de mayo es el esperado regreso de Korn a la CDMX con concierto en el Palacio de los Deportes esto como parte de la gira Are You Ready Latin America Tour 2026.

Así que ya los fans tienen todo los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Korn el Palacio de los Deportes.

Recuerda que el Palacio de los Deportes, recuerda el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.