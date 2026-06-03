Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann trabajaron juntos en la película “Hasta el fin del mundo” y revelan si volverían a 6 años de su divorcio: “Nunca digas nunca”.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han mantenido una relación cordial desde su divorcio y se han mantenido unidos como familia por el bien de su hija.

Ambos actores fueron entrevistados en la revista Quién y fueron cuestionados si existen la posibilidad de que retomen su relación amorosa.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann responde si volverían

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez son los protagonistas de la historia de amor de la película “Hasta el fin del mundo”, lo cual llamó la atención ya que llevaba varios años separados.

Tras ser cuestionado si retomarían su relación como pareja, la respuesta de ambos generó especulaciones.

“La monea está en el aire”, respondió Mauricio Ochmann, quien no está negado a retomar su relación con Aislinn Derbez.

Aislinn Derbez alza la voz contra la guerra en Gaza y la violencia en el mundo (@aislinnderbez / Instagram )

La actriz tampoco negó que podría volver con Mauricio Ochmann y lanzó un: “Nunca digas nunca”.

Aislinn Derbez reveló que durante su relación con Mauricio Ochmann ha pasado por situaciones felices, tristes y hasta los peores momentos del otro.

Las vivencias como pareja y familia los han llevado a regresar siempre al amor, por lo que mantienen un vínculo muy especial.

Mauricio Ochmann (Agencia México)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen unidos a pesar de su separación

El divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann generó polémica, ya que esta se dio después de exponer su dinámica como pareja en el reality “Viajando con los Derbez”.

A seis años de su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revelaron cómo ha sido dinamita tras su separación.

Aislinn Derbez asegura que tras su divorcio pudo sacar una mejor versión de ella y ha logrado ser la mujer que siempre anheló.

La actriz menciona que su divorcio fue un fuerte choque emocional que la llevó a replantear varios aspectos de su vida y la obligaron a sacar su máximo potencial en todos los aspectos.

Mauricio Ochmann expresó que su divorcio fue un proceso que lo confrontó con su historia y lo llevó a una reflexión profunda sobre lo que quería para su vida.