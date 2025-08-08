Aislinn Derbez -de 39 años de edad- deja que su hija conviva con las novias de Mauricio Ochmann.

Pues aunque sea muy aleatorio, Mauricio Ochmann -de 47 años de edad- aseguró que con Aislinn Derbez nunca ha tenido problemas.

Aunque sea muy aleatorio, Aislinn Derbez deja que su hija conviva con las novias de Mauricio Ochmann sin ningún problema.

Y es que tras regresar a la Ciudad de México, Mauricio Ochmann compartió con la prensa que n o existen conflictos ni tensiones con Aislinn Derbez.

El actor no dio detalles sobre estos acuerdos; sin embargo, habló sobre sus vacaciones con su hija y sobre lo feliz que está en su relación.

“Estuvimos vacacionando mucho, fuimos a la playa, fuimos a la naturaleza”, comentó Mauricio Ochmann destacando que su tiempo en familia es una prioridad.

Pues aunque le encanta estar con su novia, el famoso siempre tiene tiempo para estar con sus hijas, incluso cuando su agenda profesional se encuentra activa.

“Mi equipo sabe que mis hijas son mi prioridad. Y cuando son mis planes como papá, pues son mis planes como papá. El tiempo con mis hijas es muy importante y pues siempre balanceo todo” Mauricio Ochmann

Esta dinámica, que involucra el tiempo con sus hijas, sería la misma que aplica a su relación con la hija del Dr. Simi, que busca un equilibrio.

Esto Mauricio Ochmann lo lograría en algunas ocasiones, saliendo son sus hijas y su novia, Lorena González.

También se sabe que, en ocasiones, el actor ha salido con sus hijas y sus respectivas madres, como fue el caso de su Navidad 2024.

¿Cuántas novias ha tenido Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron en mayo de 2016, en una ceremonia íntima en Morelos, y se separaron 4 años después

Y aunque recientes rumores que aseguraban que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann habían sido vistos en Madrid, España, el actor desmintió una posible reconciliación.

Además, cabe recordar que tras haberse divorciado, Mauricio Ochmann ha salido con:

Paulina Burrola, de 32 años de edad (2021 - 2023)

Lorena González , de 32 años de edad (2024 - )