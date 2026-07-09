Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann alimentan rumores de romance que giran a su alrededor.

Vía Facebook, Aislinn Derbez, de 40 años de edad, publicó una fotografía junto a Mauricio Ochmann, de 48 años de edad.

En la imagen ambos aparecen recargados uno sobre el otro. Para sorpresa de sus fans, la expareja -en ese momento- lucía un outfit combinado. Apostaron por prendad casuales en colores blanco y negro.

Lo que más llamó la atención fueron las palabras que la actriz colocó junto a la fotografía: “Estamos de vuelta”, citó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann alimentan rumores de romance (Aislinn Derbez / Facebook)

La frase bastó para confundir a sus seguidores, quienes inmediatamente preguntaron si retomaron su relación amorosa o simplemente se trataba de un del anuncio de su nuevo proyecto en común.

La verdad es que la imagen solo es parte de la promoción de su nueva película, la cual narra una historia de amor entre dos personas que se reencuentran varios años después tras un accidente.

Hasta el momento, ninguno de los actores ha confirmado haberse dado una nueva oportunidad en el amor.

“Hasta el fin del mundo“, nueva película de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez (@aislinnderbez / Instagram)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann “Hasta el fin del mundo”

En los últimos meses, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se han mantenido en constante comunicación. La convivencia entre ambos ha aumentado y continuará así por las próximas semanas.

Y es que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se encuentran en la promoción de su nueva película “Hasta el fin del mundo”, la cual se estrenará en cines el próximo 23 de julio.

La mañana del miércoles, 8 de julio, el exmatrimonio visitó un cine para la primera proyección no oficial de su filme.

La fotografía que Aislinn Derbez compartió en redes sociales y con la que alimentó rumores de reconciliación, es parte de la promoción de su nuevo proyecto.

La hija de Eugenio Derbez, de 64 años de edad, animó a su expareja a replicar la portada de su tercera película en común.