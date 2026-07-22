Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, murió tras un accidente automovilístico registrado durante la madrugada en Maryland, Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, la joven viajaba como pasajera en un vehículo que salió del camino y se impactó contra una alcantarilla.

Las autoridades señalaron que la investigación permanece abierta, aunque indicaron que el exceso de velocidad figura entre los factores que habrían provocado el accidente fatal.

Autoridades investigan las causas del choque donde murió Kaylee Hottle

El percance ocurrió alrededor de las 2:52 de la mañana en Windsor Road, en Ijamsville, cuando un Honda Accord perdió el control y abandonó la carretera.

Muere Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs Kong (Especial )

Hottle, de 18 años, fue trasladada en helicóptero a un centro de traumatología, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento, según informó el sheriff del condado.

El conductor, un joven de 19 años originario de Frederick, sufrió lesiones que no ponían en riesgo su vida y fue llevado a un hospital.

El segundo pasajero del automóvil rechazó recibir atención médica tras el accidente, mientras las autoridades continuaban recopilando evidencia para esclarecer los hechos ocurridos.

Joshua Hottle, padre de la actriz, reveló que el corazón de su hija dejó de latir antes de llegar al hospital, durante el traslado aéreo.

Tras confirmarse la noticia, los padres compartieron mensajes mediante lenguaje de señas americano, agradeciendo el apoyo recibido y recordando los 18 años de vida de Kaylee.

Además, Joshua Hottle aseguró que habló con el conductor involucrado y expresó públicamente que lo perdonaba, pidiéndole no permitir que esta tragedia definiera su futuro.