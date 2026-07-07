Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez reaparecieron juntos en un aeropuerto de México. La expareja regresaba de un viaje por Italia, donde visitaron destinos como Roma y la Costa Amalfitana.

Al percatarse de su llegada, alrededor de las 4:30 A.M., reporteros de Grupo Fórmula corriendo hacia Aislinn Derbez, quien se dijo incrédula por su presencia tras la derrota de México vs Inglaterra en el Mundial 2026.

Pese a que la actriz intentó conducir las preguntas hacia la justa deportiva, periodistas quisieron saber el porqué se encontraba junto a Mauricio Ochmann, de 48 años, por lo que inevitablemente preguntaron si habrá reconciliación.

“¿Y si sí hay una reconciliación?”, preguntó una reportera a Aislinn Derbez, de 40 años, quien no descartó la idea, por el contrario, respondió: “Exacto, ¿verdad? ¿Y si sí?”

Por su parte, Mauricio Ochmann, quien en ese momento se encargaba de jalar las maletas, en tono relajado se dijo deprimido porque perdió el Tri.

Al escuchar la insistente pregunta sobre una reconciliación, evitó el tema, se despidió de la prensa y abordó el vehículo que ya los esperaba. “Cuídense”, concluyó.

💕👀 ¿Reconciliación a la vista? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann desatan rumores tras responder con un misterioso “¿Y si sí?”. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/BxMumbxqG9 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 7, 2026

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann afinan detalles del estreno de su nueva película

En los últimos meses, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han estado en contacto y no precisamente por su hija en común.

La expareja filmó una película titulada “Hasta el fin del mundo”, que se estrenará en cines a finales de este mes de julio.

La cinta de corte romántico narra la historia de Manuel y Esmeralda, quienes se separan por un trágico accidente y quince años después se reencuentran para cuestionar sus vidas y paso del amor.

La convivencia entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann inevitablemente ha generado rumores sobre una reconciliación ya que en la actualidad ambos están solteros.