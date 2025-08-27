Ninel Conde -de 48 años de edad- se quiso disculpar con Wendy Guevara, pero un comentario la terminó de hundir.

Durante un en vivo, Ninel Conde dijo que ninguna mujer había ganado La Casa de los Famosos México, cuando Wendy Guevara fue la primera ganadora del reality.

Ninel Conde se quiso disculpar con Wendy Guevara, pero se sacó otro terrible comentario

“En La Casa de los Famosos nunca ha ganado una mujer, es un facto”, dijo Ninel Conde ignorando la victoria de Wendy Guevara, de 32 años de edad.

Tras el revuelo que provocaron sus palabras, Ninel Conde se quiso disculpar con Wendy Guevara, pero lanzó otro comentario que no le agradó a muchos.

Ninel Conde quiso defenderse mencionando que cuando dijo que ninguna mujer había ganado el reality, se refería a una mujer biológica.

“Quiero aclarar algo que se malinterpretó, un comentario que hice cuando dije que una mujer no había ganado La Casa de los Famosos, me refería a una mujer biológica” Ninel Conde

La cantante dijo que su intención no era demeritar el logro de Wendy Guevara , pues admiraba su carisma.

“Jamás fue para invalidar a Wendy. Para mí Wendy es una reina y merece todo mi respeto y es una ganadora con un ángel impresionante” Ninel Conde

Y aseguró que sacaron de contexto sus declaraciones, pues su intención no era ofender a la población LGBT.

“He apoyado a la comunidad LGBT, los amo y siempre han estado conmigo en mi carrera”. Ninel Conde

Las mujeres trans han defendido por años su identidad y buscan ser reconocidas sin prejuicios como los que Ninel Conde expuso en su disculpa.

Ninel Conde se disculpa con la población LGBT (Instagram/@ninelconde)

Wendy Guevara no se ofendió por lo que dijo Ninel Conde de ella

Tras las declaraciones de Ninel Conde, Wendy Guevara expresó en dos en vivo que las palabras de la actriz no la ofendían.

Sin embargo, la influencer cree que Ninel Conde está “ardida” por ser eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Wendy Guevara aseguró que ella no pensaba pelear con Ninel Conde, pues solo lo hacía con ganadores .

“Yo ni me ofendo amigas (…) No entendí su comentario, se oye como ardida. Yo no tengo nada en contra de ella” Ninel Conde

Wendy Guevara mencionó que el comentario de Ninel Conde sí ofendió a otras mujeres trans, ya que ellas se consideran mujeres y no hay discusión.

Hasta el momento, se desconoce si Ninel Conde ya se disculpó personalmente con Wendy Guevara.