Nina Rubín Legarreta, hija menor de Erik Rubín y Andrea Legarreta, se abre camino en el medio artístico.

La joven actriz Nina Rubín Legarreta se ha robado las miradas por su actuación en diferentes proyectos televisivos y producciones teatrales.

Nina Rubín Legarreta es una joven actriz mexicana, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, hermana de Mía Rubín Legarreta.

Nina Rubín desde siempre quiso seguir los pasos de sus famosos padres, por lo que a su corta edad debutó en la obra de teatro “Anita la huerfanita”.

Desde entonces ha participado en varias producciones teatrales, cinematográficas y de doblaje.

Recientemente, Nina Rubín Legarreta fue parte de proyectos como “Chespirito: Sin querer queriendo“, bioserie de Roberto Gómez Bolaños.

Nina Rubín Legarreta nació un 5 de enero de 2007, y en la actualidad tiene 18 años de edad.

Hasta donde se sabe, Nina Rubín Legarreta se encuentra soltera.

Nina Rubín Legarreta pertenece al signo zodiacal Capricornio.

Por el momento, Nina Rubín Legarreta no tiene hijos.

Se sabe que Nina Rubín Legarreta abandonó sus estudios universitarios para concentrarse en su trabajo y preparación artística.

Nina Rubín Legarreta ha participado en varias telenovelas y películas como:

Nina Rubín Legarreta forma parte del elenco de “Chespirito: Sin querer queriendo”, bioserie de la vida de Roberto Gómez Bolaños.

Nina Rubín Legarreta da vida a Marcela Gómez Fernández, hija de Chespirito.

Pese a que Marcela no apareció en los programas, sí fue muy cercana a la vida del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

Durante la alfombra roja del lanzamiento de “Chespirito: Sin querer queriendo”, Nina Rubín Legarreta reveló cómo se enteró de que daría vida a Marcela.

“Es muy chistoso porque María Penella y yo trabajamos en ‘Te acuerdas de mí’ con Carmen Armendariz, y después yo me quedó en este proyecto y me dicen: ‘Vas a hacer Marcela’. Me pongo a investigar a Marcela y digo: ‘Es mamá de María’, y le escribo a María, le digo: ‘¡Voy a interpretar a tu mamá!, entonces, fue muy especial”

Nina Rubín Legarreta