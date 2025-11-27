Omar Harfouch continúa presionando a Fátima Bosch y exige su destitución en Miss Universo 2025.

¿Qué dijo Omar Harfouch de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

La controversia alrededor de Miss Universo continúa, y es que ahora el cantante y ex juez del certamen, Omar Harfouch, exige la destitución de Fátima Bosch y su inmediata renuncia a la corona.

“Como único miembro legítimo del jurado original de Miss Universo 2025 y quien reveló por primera vez la existencia de un fraude masivo dentro de la organización, yo, Omar Harfouch, declaro oficialmente lo siguiente: La descalificación inmediata de Miss México, Fátima Bosh, del título de Miss Universo 2025. Dados los conflictos de interés confirmados y las graves irregularidades en torno a su selección, su corona ya no es válida.” Omar Harfouch

Pues a través de sus redes sociales, Omar Harfouch publicó un comunicado en donde pedía la descalificación inmediata de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, asegurando que es el único juez legítimo que denunció fraude dentro de la organización.

Esto ante los conflictos de interés y las irregularidades en torno a la selección de Fátima Bosch como Miss Universe 2025, pues Omar Harfouch asegura que “su corona ya no es válida”.

También exigió la destitución de Raúl Rocha como el Presidente de la Organización de Miss Universo ante sus acciones e investigaciones en su contra, ya que de acuerdo con Omar Harfouch, esto “le impiden seguir representando el legado y los valores de 74 años de Miss Universo con integridad”.

“Este es un primer paso necesario para restaurar la credibilidad, la transparencia y la justicia en una de las instituciones más respetadas del mundo. Les pedí a todos que apoyaran mi decisión y votaran aquí.” Omar Harfouch

De momento, Fátima Bosch no ha declarado nada en sus redes sociales, tampoco la organización de Miss Universo ni Raúl Rocha ante las acusaciones que lanzó públicamente Omar Harfouch en sus canales oficiales.