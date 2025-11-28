La polémica de Miss Universo con Anne Jakrajutatip y Raúl Rocha podría afectar la decisión de Fátima Bosch de 25 años de edad, termine por entregar la corona de Miss Universo 2025.

Por los conflictos legales en Miss Universo el tema podría llegar hasta la Organización Miss Universo (OMU) dejando a Fátima Bosch sin la corona para México.

El caso de Fátima Bosch podría llegar hasta la Organización Miss Universo

Lo que inició con Omar Harfouch, exjuez de Miss Universo acusando que la corona de Fátima Bosch fue elegida por negocios entre su padre, Bernardo Bosch, y Raúl Rocha, escalaría de nivel.

Días después en que Fátima Bosch era blanco en el ojo público sobre su coronación en Miss Universo 2025, surgió que en Tailandia se busca arrestar a Anne Jakrajutatip por sus evadir impuestos.

Con solo días de diferencia, se informó que Raúl Rocha está siendo investigado por contrabando de combustible y tráfico de drogas y armas entre Guatemala y México.

Raúl Rocha ventiló que Anne Jakrajutatip dueña de Miss Universo era la de la auditoría. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

El que Anne Jakrajutatip y Raúl Rocha sean propietarios de Miss Universo, ha destapado que la decisión de la coronación de Fátima Bosch sí podría declinarse.

Si bien, el problema legal de Anne Jakrajutatip la podría hacer dejar la copropiedad de Miss Universo y según Raúl Rocha, él también estaría buscando a quien venderle su parte por la polémica que se armó a su alrededor por declaraciones de Omar Harfouch.

Este hecho podría dejar la intervención de la Organización Miss Universo con nuevos copropietarios del certamen de belleza, lo que llevaría a que la coronación de Fátima Bosch se ponga de nuevo sobre la mesa, debido a los escasos días que lleva desde su elección.

Es decir, los nuevos dueños de la Organización Miss Universo se encargarían de verificar si Fátima Bosch sí debía ser coronada y bajo qué argumentos se le dio la corona.

A ello también se le suma que Omar Harfouch buscaría denunciar ante la Fiscalía General a la Organización Miss Universo bajo el argumento de vínculos financieros y políticos que dejaron a Fátima Bosch con una corona no justificada.