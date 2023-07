Natalia Alcocer acepta de nuevo a Michael Cohn tras el rechazo a su bebé por ser niña y asegura que todo está bien en su familia.

A principios de junio, Natalia Alcocer y Michael Cohn revelaron la llegada de su bebé; días después, la actriz compartió en su cuenta de Instagram que su pareja la había abandonado.

Según narró, Michael Cohn -de 33 años de edad- y su familia estaban molestos porque su hija era niña, por lo que el modelo abandonó la casa que compartían.

Juan José Chimal ofreció 50 mil pesos a Natalia Alcocer por “reparación del daño”, pero no es lo que la actriz quiere

Además, la suegra de Natalia Alcocer -de 36 años de edad- la había criticado por tener una niña.

Días después, Natalia Alcocer vuelve hablar de su relación con Michael Cohn y asegura que todo “está bien”.

Tras casi un mes de que Michael Cohn abandonó su casa porque su bebé es niña, Natalia Alcocer volvió a tocar el tema y asegura que seguirá adelante con su familia.

Por el momento, Natalia Alcocer y Michael Cohn está separados; pues según la actriz, cada uno está trabajando por separado y van a tomar terapia.

“Como todo en la vida, las parejas tenemos baches, pero creo que es muy valioso cuando de las dos partes hay un perdón, me equivoqué, quiero tratar, quiero luchar por esto”

Según Natalia Alcocer, Michael Cohn admitió que estaba mal por rechazar a su hija y quiere seguir adelante con su familia.

Al parecer, Michael Cohn se disculpó con Natalia Alcocer y están planeando tomar terapia, pues llevan dos años juntos y han formado una gran familia.

La actriz narra que desde hace años ha sido criticada por su relación con Michael Cohn, pero esto se agudizó cuando entró a La Casa de los Famosos 2022.

Por otro lado, Natalia Alcocer sigue recibiendo amenazas de Juan José Chimal, su exesposo y padre de sus hijas menores.

Natalia Alcocer se encuentra en su etapa de post parto y eso no ha impedido que Juan José Chimal la siga agrediendo.

“Durante el embarazo, el post parto he sido perseguida, no me deja. La violencia emocional y económica a mí y a mis hijas, es brutal. A la semana de haber parido ya estaba en el Cecofam (Centro de Convivencia Familiar Supervisada) y al día 11 estaba en la Fiscalía”

Natalia Alcocer