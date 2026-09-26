Hoy 26 de septiembre AFI tendrá su esperado concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que prepara tu itinerario y no te pierdas de nada con los detalles del horario del concierto de AFI en el Pabellón del Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Telonero: Prismatic Shapes

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: 10:30 de la noche

AFI ofrecerá un concierto en CDMX (@ocesa_rock / X)

Holy Visions Tour de AFI en el Pabellón del Palacio de los Deportes

La presentación del álbum Silver Bleeds the Black Sun de AFI para sus fan en la CDMX será en el Pabellón del Palacio de los Deportes como parte de la gira de conciertos Holy Visions Tour.

Así que ya tienes todo para disfrutar y no perderte de nada en el concierto de AFI en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

Recuerda que el Pabellón Oeste está en el Palacio de los Deportes ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.