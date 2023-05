Juan José Chimal ofreció 50 mil pesos a Natalia Alcocer por “reparación del daño”, pero no es lo que la actriz quiere y rechazó la oferta.

Desde hace varios meses, Natalia Alcocer denunció ante las autoridades y públicamente a su expareja Juan José Chimal, por violencia familiar.

Natalia Alcocer de 33 años de edad, ha mencionado que teme por su vida, pues ha recibido amenazas de Juan José Chimal, con quien tiene dos hijas.

Ahora, un juez rechazó la “reparación del daño” que ofrecía su expareja y la actriz explica qué es lo realmente quiere.

No hay cantidad que Natalia Alcocer reciba a cambio de su tranquilidad

Durante un proceso con el programa de De Primera Mano, Natalia Alcocer reveló que el juez lleva su caso contra Juan José Chimal, rechazó su reparación del daño.

Natalia Alcocer reveló que la defensa de su exesposo le ofreció 50 mil pesos como reparación a las agresiones de las que fue víctima.

“Él está ofreciendo 50 mil pesos. Es como yo lo he dicho, este no es un tema económico, ni es que yo quiera sacarle dinero, ni nada. Es un tema de dignidad, la violencia no tiene precio” Natalia Alcocer

La actriz explicó que su sufrimiento no tiene precio, pues ha vivido dos años desgastantes y donde ha sido amedrentada por Juan José Chimal, su familia y hasta novia.

“Tomó la decisión de no darle la suspensión (...) Es muy difícil creer que este hombre realmente va dejar de molestarme, porque si no lo ha hecho en este proceso ¿cómo lo va hacer cuando dice que 50 mil pesos reparan el daño?” Natalia Alcocer

Natalia Alcocer no quiere dinero de Juan José Chimal, busca vivir en paz

La actriz Natalia Alcocer reiteró que no hay una cantidad que pueda reparar el sufrimiento que ha tenido que enfrentar.

Natalia Alcocer narra que el abogado de Juan José Chimal se le acercó, para preguntarle cuánto dinero quería para suspender el proceso.

“Este no es un tema económico, este es un tema de dignidad. El señor tiene que saber que no hay una cifra que puedas tener el banco para salir y golpear a alguien” Natalia Alcocer

Lamentó que los abogados de su expareja se excusen con el argumento de que las lesiones que le provocó Juan José Chimal, no eran tan graves porque sanaron en menos de 15 días.

“Ellos se están excusando mucho en que, como la lesión fue menor de 15 días en sanarse, no es violencia, lo que me parece una cosa indignante” Natalia Alcocer

Natalia Alcocer menciona que no se puede permitir que los agresores puedas seguir violentando, solo porque tienen recursos económicos para “reparar el daño”.

La actriz quiere seguir con el proceso contra Juan José Chimal, hasta donde sienta protegida.

Natalia Alcocer dice que la semana pasada siguió recibiendo amenazas y hostigamiento de parte de su expareja.

“Quiero que la reparación de daños sea mi paz, mi tranquilidad” dijo Natalia Alcocer, quien quiere seguir adelante con su vida junto a sus hijas, pero con seguridad. Natalia Alcocer

Por otro lado, la también conductora no pidió pensión alimenticia: “Yo no le he puesto una demanda de alimentos, lo que hice fue contestar a su demanda”.

Niega rotundamente que ella haya solicitado 500 mil pesos de pensión, ella solo contestó a una demanda que interpuso Juan José Chimal en su contra.

“No le estoy pidiendo 500 mil pesos al mes, porque yo puedo mantener a mis hijas. Lo que yo hago por mis hijas no me duele, pero el señor quiere seguir controlando” Natalia Alcocer

Natalia Alcocer no piensa dar marcha atrás en el proceso contra su exesposo, por violencia familiar y niega que esté en busca de dinero.