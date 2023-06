Natalia Alcocer dio a conocer el nacimiento de su bebé el pasado 4 de junio, pero Michael Cohn rechazó a su propia hija sólo por ser niña.

Los últimos meses han sido complicados para Natalia Alcocer -de 34 años de edad- quien enfrenta un pleito legal con su exesposo, Juan José Chimal.

En marzo, Natalia Alcocer reveló que estaba esperando a su cuarto hijo, en medio de una detención judicial.

Al final, Natalia Alcocer dio a luz a su cuarta hija, pero una vez más se tiene que enfrentar a una situación desagradable.

Natalia Alcocer reveló en sus historias de Instagram que se encuentra viviendo una situación complicada.

Pues al parecer, su pareja Michael Cohn, de 33 años de edad, la abandonó.

“Creo que nunca había pasado por esta situación, en tener a un bebé de un sexo en específico y tener problemas con tu suegra, me siento culpable. Quiero pensar que todo esto va pasar. A mí no me importa que haya sido bebé, mientras haya estado sane”

La actriz se negó a decir el sexo de su bebé, pero se infiere que tuvo una niña y a la familia de Michael Cohn no le pareció .

“Me siento mal de que no tuve lo que todo el mundo esperaba. Hubo comentarios donde fue super despectivo y no sé”

Natalia Alcocer expresó que sentía que se le estaba castigando porque su hija no fue del sexo que las personas cercanas a ella querían.

“Michael no me contesta, la mamá tampoco, me siento pésimo. Qué ped... el normalizar el tema de que no es una situación que nosotras escojamos”

Natalia Alcocer