Mucho se habla alrededor de los problemas legales de Natalia Alcocer y Juan José Chimal, pero aún queda la duda de cómo es que se conocieron.

Una relación a la que solo le duró el amor 5 meses, pues Natalia Alcocer -de 33 años de edad- asegura que luego de ese tiempo todo fue violencia en distintos aspectos.

Te contamos lo que se sabe sobre la relación de Natalia Alcocer y Juan José Chimal -de 50 años de edad-, que terminó en acoso, agresiones y violaciones.

Natalia Alcocer acusa de Juan José Chimal de ser su violentador, pues hace aproximadamente medio año advirtió su posible feminicidio.

Desde ese entonces, Natalia Alcocer ha llamado la atención de la prensa de espectáculos, pues van varias veces que acusa a su exesposo Juan José Chimal de tráfico de influencias.

Pero ¿Cómo inició esta relación que hasta el momento no deja de perseguir a Natalia Alcocer?

Aunque las fechas no son precisas, se cree que Natalia y Juan José Chimal iniciaron una relación en 2015, misma que duró cinco años, pues en 2020 terminaron definitivamente.

Sin embargo, durante ese tiempo, solo estuvieron casados por un año, entre 2019 y 2020, luego de una boda lejos del foco público.

Pese a que fue en septiembre del 2021 que Natalia Alcocer denunció a Juan José Chimal de violentarla a ella y sus hijas, asegura que desde los cinco meses de su relación comenzó la violencia.

Se cree que Natalia Alcocer y Juan José Chimal se conocieron gracias a que él tenía una productora llamada Red Elephant, sin embargo este dato no está confirmado.

Fue al inicio de su relación, específicamente a los 5 meses, que Natalia Alcocer comenzó a ser violentada por el empresario.

La famosa ‘Vikinga’ aseguró que “eventualmente” los hombres que suelen ser violentadores, “son encantadores”.

Se sabe que Natalia Alcocer conoció a Juan José Chimal cuando ella ya tenía a su hija mayor Martina. Pero juntos tuvieron dos primogénitas:

Aunque es de conocimiento público que Natalia Alcocer y Juan José Chimal tuvieron 5 años de relación, fue hasta 2018 que ella compartió la primera foto en familia con él.

Y es que anteriormente se decía que Natalia Alcocer había sido la tercera en discordia en el matrimonio que él tenía con Verónica Peña Nieto, la hermana del expresidente de México.

Esta teoría fue confirmada cuando el propio Juan José Chimal, en busca de defenderse de la violencia que ejerció contra Natalia Alcocer, lo confesó:

“Yo me divorcio que la señora Peña Nieto para estar con la señora Natalia”.

Asimismo, fue en 2018 que terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto y cuando Juan José Chimal formalizó su divorcio con su hermana y comenzó a aparecer en las redes sociales de ‘La Vikinga’.

Incluso, cuando Natalia Alcocer estuvo en ‘La Casa de los Famosos’, tuvo un pleito en el que Laura Bozzo -de 70 años de edad- la tachó de falsa feminista.

Pues la conductora ‘defensora de mujer’, le recordó que se metió en el matrimonio de Juan José Chimal.

Sin embargo, Natalia Alcocer le exigió “no hablar de lo que no vivió”.

Natalia Alcocer- Usted tiene qué hablar cuando sepa del tema. Usted no sabe nada del tema, usted está asumiendo”.

“Laura Bozzo: Te parece que una persona que es feminista ¿le roba el marino a una mujer casa? y me refiero al hombre que tú dices que te maltrató, que te maltrató y debería estar preso.

El proceso que ha vivido Natalia Alcocer por la violencia ejercida por Juan José Chimal fue largo, pues en cuanto detectó la situación en la que estaba, tuvo que seguir “durmiendo con el enemigo”.

La famosa compartió que desde los 5 meses detectó que había violencia, sin embargo, fue tiempo después que se “decodificó” para darse cuenta que no existía la familia perfecta.

“Tuve que meterme hasta lo más profundo de Natalia y sacar esa idea de que mis hijas iban a estar bien si tenían a mamá, papá y el perro, la imagen perfecta que siempre me habían vendido”.

Luego de ello, Natalia Alcocer contó que comenzó a ir a terapia para poder dejar a Juan José Chimal, “yo sabía que él no me iba a dejar ir (...) dormí con el enemigo”.

“Tome terapia, encontré mi amor propio, mi dignidad (...) Fue como un robo hormiga, fue dormir con el enemigo muchos meses y manejar mi inteligencia emocional brutalmente, porque lo hice preparándome porque sabía que el día que dijera me voy, él no me iba a dejar ir”.

Natalia Alcocer, actriz.