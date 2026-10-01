La huelga en el Nacional Monte de Piedad llega a su fin; el sindicato y la empresa aceptaron cumplir con el dictamen emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Fue la misma Secretaría del Trabajo la que dio a conocer el fin de la huelga tras su mediación, con más de 70 reuniones de negociación que llegaron a una conclusión la tarde de este miércoles 30 de septiembre.

La STPS anunció que tanto el sindicato como la empresa aceptaron cumplir con el dictamen emitido por su parte, con las peticiones manifestadas en el transcurso de la huelga.

Huelga de Nacional Monte de Piedad llega a su fin a casi un año de estallar

Mediante un comunicado, la Secretaría del Trabajo informó el fin de la huelga en Nacional Monte de Piedad, tras aceptar el dictamen presentado tanto al sindicato como a la institución.

Nacional Monte de Piedad termina huelga tras acuerdo con sindicato (STPS)

Añadió que ambas partes firmaron en la sede de la Secretaría del Trabajo la voluntad de cumplir con lo consignado en más de 70 reuniones desde su intervención el 2 de mayo de 2026.

Aunque no dio detalles sobre el acuerdo firmado, aseguró que se aceptaron las posiciones de ambas partes.

Esto pese a las diferencias que mantenían el conflicto, ante el cual, la Secretaría del Trabajo exhortó a dialogar de buena fe en una mesa de conciliación desde su intervención.

El secretario Marath Bolaños señaló que el fin de la huelga de Nacional Monte de Piedad es una buena noticia para los trabajadores, tras casi un año.

Por lo que este acuerdo entre sindicato y empresa demuestra algo fundamental, que es el diálogo social y la conciliación en respeto de los derechos laborales para solucionar conflictos.

Nacional Monte de Piedad pone fin a la huelga a casi un año (Captura de pantalla)

Nacional Monte de Piedad celebra el fin de la huelga y retomará actividades el 7 de octubre

Tras confirmarse el fin de la huelga de Nacional Monte de Piedad, la institución celebró que están de vuelta y llamó a sus usuarios a agendar una cita de seguimiento de sus prendas.

Asimismo, resaltó que abrirá algunas sucursales a partir del miércoles 7 de octubre, tras mencionarse la apertura gradual como parte de los acuerdos, todavía no confirmado.

Nacional Monte de Piedad también adelantó beneficios para sus clientes, como 45 días sin cobro de intereses para regularizar los empeños, además de descuentos en los mismos acorde con el historial personal.