El informe de gobierno de Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, reunió a diversas figuras de la oposición, en un acto en que los partidos comienzan a definir posiciones de cara a las elecciones 2027.

Pese a que Adrián de la Garza es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a su informe acudieron muchos panistas, empezando con el dirigente nacional: Jorge Romero, lo que destaparía una posible alianza.

De acuerdo con la información, Adrián de la Garza se posiciona como entre los perfiles evaluados rumbo a 2027. El propio De la Garza ha hablado previamente sobre la posibilidad de competir por la gubernatura de Nuevo León.

Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey (Especial)

Oposición se reúne en informe de Adrián de la Garza en rumbo a Nuevo León 2027

Este miércoles 30 de septiembre, Adrián de la Garza encabeza una evento como parte de la presentación de Segundo Informe de Gobierno, al que habrían acudido diversas figuras de la oposición, como:

El informe de Adrián de la Garza se lleva a cabo en el Auditorio GNP del Pabellón M, ubicado en el cruce de las avenidas Juárez y Constitución, en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

El evento ciudadano y la presentación oficial se realizaron este miércoles a las 19:30 horas, tras haber entregado previamente el informe formal ante el Cabildo en el Palacio Municipal.

La presentación de resultados de Adrián de la Garza no solo sirvió para presentar los avances de la administración, sino para concentrar a diversos políticos de la oposición rumbo al proceso electoral de 2027.

El mismo Adrián de la Garza dijo meses atrás en una entrevista que, tras pasar el Mundial 2026, iniciaría una etapa política más activa y no descartó ser candidato a la gubernatura de Nuevo León; no aclaró si sería en alianza PRI-PAN.