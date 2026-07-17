A través de un comunicado se ha dado a conocer la muerte de la actriz irlandesa, Brenda Fricker a los 81 años de edad, será recordada por haber interpretado a la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2.

“La actriz irlandesa ganadora del Óscar Brenda Fricker, más conocida por sus papeles en Mi pie izquierdo y Mi pobre angelito 2, falleció a los 81 años”. Phil Belfield, agente de Brenda Fricker

Aunque no se precisó la causa de la muerte de Brenda Fricker, su agente Phil Belfield, dijo que la actriz falleció tras un período de mala salud.

Brenda Fricker, la actriz irlandesa de Mi pobre angelito 2

Brenda Fricker fue la actriz que marcó hito en la historia de la película de Mi pobre angelito 2 de 1992, tras dar vida al icónico personaje de la Mujer de las Palomas.

Personaje de Brenda Fricker que se convirtió en uno de los más queridos de la película de Mi pobre angelito 2 con Macaulay Culkin debido a su mensaje navideño y el miedo de la Mujer de las Palomas que la hacía vivir de manera solitaria.

Durante la carrera de Brenda Fricker, la actriz también marcó otro hito, tras ganar el premio Oscar en 1990 a la mejor actriz de reparto por su interpretación en la película Mi pie izquierdo.

Pues dicho galardón hizo que Brenda Fricker se convirtiera en la primera actriz irlandesa en recibir un premio Oscar, mismo premio que dedicó al pueblo de Irlanda.