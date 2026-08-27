A través de las redes sociales se informó la muerte del del actor Samuel Monroe Jr. reconocido por su papel en la película de culto Menace II Society.

Samuel Monroe Jr. murió a los 52 años tras una prolongada batalla de salud, desde abril 2026 se encontraba hospitalizado.

La carrera de Samuel Monroe Jr. incluyó participaciones en producciones destacadas como Tales From The Hood y la serie NYPD Blue.

Samuel Monroe Jr., actor recordado por “Menace II Society”, murió a los 52 años

El actor Samuel Monroe Jr., recordado por su actuación en la película de culto de 1993 Menace II Society (Infierno en Los Ángeles), falleció el miércoles 26 de agosto de 2026 a los 52 años.

Muere Samuel Monroe Jr., actor de “Menace II Society”, a los 52 años (@Joyce Patton / Facebook )

Su madre, Joyce Patton, dio a conocer la noticia a través de redes sociales donde pidió respeto para sus tres nietos.

Samuel Monroe Jr. enfrentó una batalla de varios meses debido a graves complicaciones médicas, se encontraba internado desde el mes de abril de 2026.

En sus últimas semanas de vida se encontraba en coma inducido, conectado a un respirador artificial y bajo soporte vital.

En su publicación, Patton agradeció a familiares y amigos por sus oraciones, anunció que “Dios lo ha llamado a su presencia” y pidió que se continúe orando por la familia, de manera especial por los tres hijos que le sobreviven.

En sus últimos días, Monroe Jr. enfrentó conflicto por control de sus asuntos personales y financieros

Durante sus últimos días, Samuel Monroe Jr. estuvo en el centro de un fuerte conflicto familiar y judicial por el control de sus decisiones médicas y financieras.

Esta disputa enfrentó directamente a su madre, Joyce Patton, y a Shawna Stewart, señalada como su esposa.

Por un lado, su madre, Joyce Patton, presentó una petición formal para que el actor fuera puesto bajo su tutela legal.

Como parte de esta acción, Patton también cuestionó públicamente la validez del matrimonio entre su hijo y Shawna Stewart, poniendo en duda que estuvieran casados legalmente.

Por el otro, Shawna Stewart declaró al medio especializado TMZ que ella poseía un poder notarial otorgado directamente por Monroe Jr.

Stewart, quien afirmó estar a cargo del manejo de las finanzas del actor, aseguró que la voluntad de su esposo era clara: él no quería en ninguna circunstancia que su madre tomara el control de su dinero ni de las decisiones cruciales sobre su calidad de vida y atención médica.

Este enfrentamiento legal añadió una gran complejidad familiar a las últimas semanas de vida del actor, mientras este permanecía hospitalizado en estado crítico.