Durante la tarde del jueves 6 de noviembre se informó la muerte del señor Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega-Biestro.

Horas más tarde, Ana María Alvarado, compañera de Joanna Vega-Biestro en Sale el Sol, reveló que el señor tuvo la “muerte de los justos”:

“No es consuelo, pero su papi tuvo la muerte de los justos mientras dormía. Ya cuando le tocaron a la puerta no respondió. Descanse en paz”. Ana María Alvarado

Joanna Vega-Biestro estaba en Sale el Sol cuando le notificaron la muerte de su padre

Fue durante la emisión de Sale el Sol que Ana María Alvarado comunicó la muerte de Alejandro Vega Torra.

Motivo por el cual Joanna Vega-Biestro se ausentó del resto del programa, espacio en el que sus compañeros extendieron sus condolencias por la triste noticia.

Del mismo modo, por parte de Imagen Televisión lamentaron la muerte de Alejandro Vega Torra.

Ana María Alvarado reveló también que fue una sorpresa dado que el señor no estaba enfermo y gozaba de buena salud.

En sus palabras, la periodista recordó al papá de Joanna Vega-Biestro como un hombre cálido y amable, lamentando de nueva cuenta su partida.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro no ha reaparecido tras la noticia ni emitido declaraciones al respecto.

Esto a la par de que la presentadora no ha dejado de recibir el pésame por parte de fans y amigos del medio.