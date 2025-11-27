El 27 de noviembre se confirmó la muerte de Conrado Osorio, conocida figura de la televisión colombiana y actor de la novela Clase 406.

Conrado Osorio murió a los 49 años de edad; su primo Jhon Jairo Osorio, confirmó la noticia tras dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales.

¿De qué murió Conrado Osorio? Luchó por años contra una terrible enfermedad

Conrado Osorio padecía cáncer de colon y en septiembre 2025 confirmó que tenía metástasis.

El actor estaba recibiendo tratamiento intensivo y se sometió a una cirugía para retirarle un tumor.

Conrado Osorio (Instagram/@conradoosorio)

