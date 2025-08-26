El youtuber Adrián Marcelo les dice “de nada” a los comunicadores como Joanna Vega-Biestro de 44 años de edad, porque asegura que les da de qué hablar y así ellos pueden tener trabajo.

Pero no solo eso, pues Adrián Marcelo de 35 años de edad, también ventiló el sueldo de Joanna Vega-Biestro en Sale el Sol, aunque la periodista no se quedó callada.

Adrián Marcelo le tiró a Joanna Vega-Biestro evidenciando su bajo sueldo en Sale el Sol

Adrián Marcelo quiso sobajar a los conductores que le tiraron en sus programas de televisión cuando estaba en La Casa de los Famosos México 2024 y terminó por ventilar el sueldo de Joanna Vega-Biestro.

A Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado son las principales periodistas contra las que Adrián Marcelo ha despotricado en redes sociales y ahora lo volvió a hacer pero en una entrevista.

Adrián Marcelo (Captura de video)

Y es que además de que Adrián Marcelo aseguró que gracias al contenido que él da, periodistas como Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante tienen de qué hablar en sus programas.

“A todos esos comunicadores les digo ‘de nada’ al final de cuentas les hago hacer su trabajo (...) por más que lo hagan para odiarme o señalarme, no dejó de ser un medio para crecer sus redes sociales”. Adrián Marcelo, youtuber.

Conductores de Sale el Sol; Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado. (@saleelsoltv)

Por ello, el youtuber de Monterrey usó su entrevista con Laura Estrada para burlarse del sueldo de Joanna Vega-Biestro, asegurando que gana poco más de 20 mil pesos al mes como conductora de Sale el Sol.

“Joanna Vega-Biestro por 27 mil 500 pesos al mes se levanta a las no sé qué de la mañana a que la maquillen, a hacer corajes, a que te trate mal el Gustavo Adolfo [Infante] y la otra menopáusica, Ana María Alvarado”. Adrián Marcelo, youtuber.

Además, Adrián Marcelo recordó que Arath de la Torre “violentó” a Joanna Vega-Biestro, pero que la conductora tuvo que comerse sus palabras para defenderlo en La Casa de los Famosos México 2024.

“Me encanta el taco de mierda que se tienen que tragar las personas que una vez fueron violentadas por Arath [de la Torre] como Joanna Vega-Biestro que fue violentada por él y luego ve, lo tiene que defender porque ahora el violento soy yo”. Adrián Marcelo, youtuber.

Joanna Vega-Biestro se burla de Adrián Marcelo y le aclara que le pasaron mal su sueldo en Sale el Sol

Adrián Marcelo ventiló el sueldo de Joanna Vega-Biestro y despotricó contra el trabajo que hace en Sale el Sol y otras televisoras, pero la periodista no se quedó callada.

Luego de que la cuenta de ‘La tía Sandra’ en X publicara un recopilado de los dichos de Adrián Marcelo contra Joanna Vega-Biestro, la periodista respondió en twitter dejando varios puntos en claro.

El primero fue la risa que le provocó el ver que el youtuber es quien se la pasa hablando de ella, cuando Adrián Marcelo aseguraba que era al contrario.

Por otra parte, aseguró que ella nunca defendió a Arath de la Torre, pero que reconoció su labor de contención en La Casa de los Famosos México 2024.

Además, la conductora de Sale el Sol aprovechó para burlarse de Adrián Marcelo por salirse del reality show.

“Para mi es más triunfazo que cada que tiene un micrófono me menciona. De mi sueldo no hablo y a Arath [de la Torre] nunca lo defendí aunque le cueste aceptarlo, simplemente reconocí que se supo controlar. A diferencia de alguien que prefirió abandonar el juego”. Joanna Vega-Biestro, periodista.

Joanna Vega-Biestro responde a Adrián Marcelo. (@vegabiestro / Twitter)

A pesar de que Joanna Vega-Biestro no quiso decir en ese momento su sueldo, en vivo en Sale el Sol en la transmisión del 27 de agosto, aseguró que le pasaron mal el dato a Adrián Marcelo diciendo que ese salario que dio es al día.