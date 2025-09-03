Todo parece apuntar que el polémico reportero Gabo Cuevas de 37 años de edad, ya tendría un nuevo medio donde trabajar siendo Sale el Sol su oportunidad.

Pese a que Gabo Cuevas estuvo como reportero en Venga La Alegría que tiene más rating que Sale el Sol, el matutino de Imagen Televisión sería la forma de quitarse el desempleo.

Gabo Cuevas se integraría a Sale el Sol luego de ser despedido de Venga La Alegría

El reportero Gabo Cuevas tendría una nueva oportunidad de trabajo, pero ya no en una televisora de mucho rating como era TV Azteca con Venga La Alegría.

Según información dada por Alex Kaffie, el reportero Gabo Cuevas conocido por sus polémicas con famosos, podría integrarse al matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol.

Gabo Cuevas, reportero. (@gabocuevasc)

Todo parece indicar que Sale el Sol en busca de rating, llamó a Gabo Cuevas porque no solo es una personalidad importante en redes sociales, sino también en su labor como reportero.

Por otra parte, el integrarse a Sale el Sol sería la forma en que Gabo Cuevas pueda volver al ruedo en la televisión.

Sin embargo, aún existe la duda sobre la labor que Gabo Cuevas pudiera tener en Sale el Sol, debido a que Alex Kaffie mencionó que es para “una sección”.

Ante esta nueva oportunidad, Gabo Cuevas tendría llamado en la locación de Imagen Televisión en CDMX.

Gabo Cuevas se uniría a Sale el Sol. (@kaffievillano)

Y es que Sale el Sol tiene a sus dos reporteros de base; Flavio Machuca y Marco Mejía, quienes son los que regularmente puede salir a cuadro en el matutino.

Hasta el momento, el reportero despedido de Venga La Alegría no se ha pronunciado al respecto.

Gabo Cuevas podría ir a Sale el Sol aunque desempleado no está

Gabo Cuevas fue despedido de Venga La Alegría y en su intento de volver como reportero habría aceptado trabajo en Sale el Sol aunque desempleado no está.

Si bien se cree que Gabo Cuevas irá a Sale el Sol, la realidad es que el reportero no está desempleado porque actualmente colabora en dos programas de YouTube:

Dulce y picosito

Cállate los ojos

Sin embargo, en Sale el Sol, Gabo Cuevas no solo llegaría como reportero, sino con una sección lo que sería un crecimiento laboral para su polémica personalidad.