Alejandro Vega Torra, padre de Joanna Vega-Biestro, murió el jueves 6 de noviembre; la noticia fue confirmada en Sale el Sol.

Joanna Vega-Biestro se encontraba trabajando cuando se enteró de la lamentable noticia.

¿Quién era Alejandro Vega Torra? El papá de Joanna Vega-Biestro

Joanna Vega-Biestro ha hablado en varias ocasiones de la buena relación que mantenía con su padre, Alejandro Vega Torra.

El pasado Día del Padre, Joanna Vega-Biestro felicitó a su papá en Instagram y lo describió como un hombre amoroso y noble.

Muere Alejandro Vega Torra, padre de Joanna Vega-Biestro (X/@saleelsoltv)

¿Qué edad tenía Alejandro Vega Torra?

No hay información sobre la edad de Alejandro Vega Torra.

¿Quién era la esposa de Alejandro Vega Torra?

Alejandro Vega Torra estuvo casado con Luz María Biestro.

¿Qué signo zodiacal era Alejandro Vega Torra?

Se desconoce el signo zodiacal de Alejandro Vega Torra.

¿Cuántos hijos tuvo Alejandro Vega Torra?

Alejandro Vega Torra tuvo tres hijos con Luz María Biestro.

Padres de Joanna Vega-Biestro (Instagram/@ vegabiestro)

¿Qué estudió Alejandro Vega Torra?

No hay información sobre la escolaridad de Alejandro Vega Torra.

¿En qué trabajó Alejandro Vega Torra?

No hay información sobre la vida laboral de Alejandro Vega Torra.

Muere Alejandro Vega Torra, padre de Joanna Vega-Biestro

El programa Sale el Sol anunció la muerte de Alejandro Vega Torra, padre de Joanna Vega-Biestro.

La noticia fue confirmada por los compañeros de Joanna Vega-Biestro, quien recibió la noticia mientras estaba al aire.

Joanna Vega-Biestro no se ha pronunciado por la muerte de su padre, por lo que se desconoce la causa de su muerte.

En marzo de 2023, Joanna Vega-Biestro enfrentó la muerte de su madre, Luz María Biestro y esta pérdida le afectó demasiado.

Ahora, la conductora se enfrenta a la muerte de su padre, a quien describía como un hombre cariñoso y noble.

Compañeros y amigos de Joanna Vega-Biestro le enviaron el pésame por su duelo e Imagen Noticias lamentó la noticias en redes sociales.