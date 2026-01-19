A través de un comunicado se ha informado la muerte de Valentino Garavani a los 93 años de edad, conocido por ser el famoso diseñador italiano que fundó la marca homónima de alta costura, Valentino.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”. Fundación Valentino Garavani

Sin embargo, no se dieron detalles sobre las causas de la muerte del diseñador italiano Valentino Garavani, que llevaba ya años alejado de los reflectores desde su retiro en 2008.

Tras la muerte del diseñador italiano, Valentino Garavani se precisó que será despedido en la Plaza Mignanelli, mientras que su funeral se llevará a cabo el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri en Roma.

Muere Valentino Garavani (Remy de la Mauviniere / AP)

¿Quién fue Valentino Garavani?

Valentino Garavani fue el famoso diseñador italiano que nació en Voghera, Lombardía, Italia, el 11 de mayo de 1932.

Se ganó el apodo del“Emperador de la moda”, pues Valentino Garavani fue una las grandes leyendas de la alta costura italiana, tras fundar la prestigiosa casa Valentino, que fue reconocida por su estilo elegante y su famoso “rojo Valentino”.

Valentino Garavani, el diseñador italiano jamás se casó, sin embargo, mantuvo una relación sentimental por cinco décadas con su socioGiancarlo Giammetti, con quien cofundó la famosa casa de moda en 1960.

Para el año de 1960, Valentino Garavani fundó su propia maison bajo el nombre de Valentino, aunque fue en 1962 cuando presentó su colección en el Palazzo Pitti de Florencia que el diseñador italiano se catapultó a la fama de la alta costura.

Tras esto Valentino Garavani mantuvo una cercana amistad con Jacqueline Kennedy, primera dama de Estados Unidos, quien se volvió su musa y lo hizo ganar gran popularidad en la moda.