Ocesa emitió un comunicado en el que anuncia el cambio de fecha para el concierto de Rawayana por “contratiempos logísticos ajenos a la banda”.

Ahora la agrupación se presentará en el Auditorio Banamex el sábado 10 de octubre. Originalmente el concierto estaba programado para el martes 9 de junio.

Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha. Del mismo modo, habrá reembolso para los fans de Rawayana que así lo deseen.

Rawayana cambia fecha (Ocesa)

Reembolso por cambio de fecha al concierto de Rawayana

De acuerdo con el comunicado de Ocesa, el reembolso podrá ser solicitado a partir del sábado 13 de junio.

El dinero será devuelto en los mismos lugares donde los boletos para Rawayana fueron adquiridos.

Rawayana cambia fecha (Ocesa)

Las personas que no puedan asistir al evento reprogramado tienen la opción de solicitar el reembolso de sus boletos siguiendo el procedimiento establecido por la plataforma o punto de venta donde realizaron la compra.

Si los boletos fueron adquiridos en línea, a través de plataformas como Ticketmaster, es necesario ingresar a la cuenta del usuario, dirigirse a la sección de ayuda o eventos y seleccionar la opción correspondiente para iniciar la solicitud.

En estos casos, el trámite suele realizarse de manera digital y requiere identificar el evento afectado para gestionar la devolución del importe pagado.

Por otro lado, quienes compraron sus entradas de forma física o directamente en taquilla deberán acudir al mismo punto de venta donde efectuaron la compra original para solicitar el reembolso.

Se recomienda conservar los boletos y comprobantes de pago, además de consultar los plazos y condiciones específicas establecidos por la empresa encargada de la venta de entradas.