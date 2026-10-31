Este lunes 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, por lo que más de uno se pregunta: ¿abrirán los bancos? La respuesta es no, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Además de que se trata de una de las celebraciones más importantes en la cultura mexicana, lo cierto es que también se considera un día oficial en sucursales bancarias.
¿Servirán los cajeros automáticos el lunes 2 de noviembre?
El lunes 2 de noviembre, el Día de Muertos, los bancos en México cerrarán sus sucursales y pausarán sus operaciones, según la CNBV.
Sin embargo, los clientes aún podrán utilizar los servicios digitales y los cajeros automáticos de sus instituciones.
¿El 2 de noviembre es un día oficial para todos? Lo que dice la LFT
El cierre de bancos no significa que esa fecha sea un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores.
Esto, porque la Ley Federal del Trabajo (LFT) no considera al 2 de noviembre como uno de los días festivos oficiales.
Día de Muertos: ¿En qué otras fechas no abrirán los bancos?
Además del 2 de noviembre, la CNBV tiene previstos cierres bancarios para los siguientes días:
- 16 de noviembre: Conmemoración del 20 de noviembre
- 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario
- 25 de diciembre: Navidad
Otras fechas en las que también se prevé el cierre de las operaciones bancarias son:
- 1 de enero: Año Nuevo
- Primer lunes de febrero: Conmemoración del 5 de febrero (Día de la Constitución)
- Tercer lunes de marzo: Conmemoración del 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
- Jueves y Viernes Santo: (Días de la Semana Santa)
- 1 de mayo: Día del Trabajo
- 16 de septiembre: Día de la Independencia