Rayados vs Tijuana jugaron por la clasificación a la Liguilla en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado final de empate.

Después del resultado en la Jornada 15, Rayados llegó a 21 puntos en el octavo lugar del Apertura 2026.

Con 22 unidades, Tijuana ocupa el sexto lugar de la competencia.

Marcador final: Rayados 3-3 Tijuana

Rayados vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Rayados y Tijuana saltaron a la cancha del BBVA en busca de una victoria que los acercara a la Liguilla del Apertura 2026.

Sin embargo, en un partido lleno de goles la paridad se mantuvo en el marcador.

Así fueron los goles del partido Rayados vs Tijuana:

Minuto 5: Gol de Jackson Porozo (Rayados 0-1 Tijuana)

Minuto 19: Gol de Hugo Cuypers (Rayados 1-1 Tijuana)

Minuto 45+1: Gol de Hugo Cuypers (Rayados 2-1 Tijuana)

Minuto 45+4: Gol de Adonis Preciado (Rayados 2-2 Tijuana)

Minuto 57: Gol de Lucas Ocampo (Rayados 3-2 Tijuana)

Minuto 60: Gol de Adonis Preciado (Rayados 3-3 Tijuana)

Adonis Preciado marcó dos goles para Tijuana (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y Tijuana en la Liga MX?

Rayados visitará al Toluca Atlas en la Jornada 16 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el sábado 7 de noviembre.

El viernes 6 de noviembre, Tijuana abrirá la Jornada 16 en la cancha del Necaxa.