El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el frente frío 4 llegará a México este domingo 1 de noviembre, por lo que se prevén heladas en algunos estados.
De acuerdo con el pronóstico, el nuevo frente frío ingresará a la península de Baja California.
Estados en México donde se prevén heladas este domingo por el frente frío 4
El frente frío 4 en México provocará heladas en los siguientes estados:
- Temperaturas de -5 a 0°C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- Temperaturas de 0 a 5°C: Zonas serranas de Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Debido a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México que interactúa con un río atmosférico habrán lluvias puntuales intensas en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
Las rachas de viento, puntualiza el SMN, serán de hasta 80 km/h.
Además de oleaje de 0 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.
Los efectos del frente frío 4 se prolongará para el lunes 2 de noviembre generando un ambiente frío a gélido durante la mañana y la noche.
Ante las bajas temperaturas, se sugiere usar vestimenta abrigadora además de cubrirse boca y nariz al salir a la calle.
Igualmente, la recomendación es beber agua e incluir vitamina A y C en la dieta para fortalecer el sistema inmune.