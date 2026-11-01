El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el frente frío 4 llegará a México este domingo 1 de noviembre, por lo que se prevén heladas en algunos estados.

De acuerdo con el pronóstico, el nuevo frente frío ingresará a la península de Baja California.

Estados en México donde se prevén heladas este domingo por el frente frío 4

El frente frío 4 en México provocará heladas en los siguientes estados:

Temperaturas de -5 a 0°C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

Temperaturas de 0 a 5°C: Zonas serranas de Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Debido a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México que interactúa con un río atmosférico habrán lluvias puntuales intensas en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Frente Frío 4 llega a México este domingo: prevén heladas en estos estados (Rogelio Morelos/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Las rachas de viento, puntualiza el SMN, serán de hasta 80 km/h.

Además de oleaje de 0 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Los efectos del frente frío 4 se prolongará para el lunes 2 de noviembre generando un ambiente frío a gélido durante la mañana y la noche.

Ante las bajas temperaturas, se sugiere usar vestimenta abrigadora además de cubrirse boca y nariz al salir a la calle.

Igualmente, la recomendación es beber agua e incluir vitamina A y C en la dieta para fortalecer el sistema inmune.