Laura Cynthia Cruz Suárez, conocida artísticamente como Kata Malacara, fue una talentosa rapera y freestyler mexicana originaria de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

La trayectoria artística de Kata Malacara comenzó a los 17 años y destacó por su participación en proyectos significativos como Mujeres Boom Bap y el Dúo Calavera, además de presentarse en importantes escenarios como el Festival Amazonas Urbanas.

Su vida fue arrebatada a los 37 años en un caso investigado como feminicidio, señalando a su última pareja sentimental como el presunto responsable.

¿Quién fue Kata Malacara, rapera mexicana que habría sido asesinada?

Kata Malacara, cuyo nombre de pila era Laura Cynthia Cruz Suárez nació el 11 de marzo de 1989. Fue una rapera, freestyler y artista urbana independiente mexicana originaria de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

Kata Malacara, rapera mexicana que habría sido asesinada (@kata_malacara / Instagram )

Desarrolló su interés por el hip-hop a los 17 años. Se enfocó en el rap callejero y el freestyle, caracterizándose visualmente por el uso del color rosa en su vestimenta, maquillaje y cabello rubio como su sello personal.

Kata Malacara murió el 27 de octubre del 2026. Su deceso se investiga como un presunto feminicidio, señalándose a su última pareja sentimental como el presunto responsable.

Ante su irreparable pérdida, la comunidad del hip hop y sus seres queridos la recuerdan con profundo cariño, dignificando su legado musical y exigiendo justicia para que su mensaje perdure en el tiempo.

¿Cuántos años tenía Kata Malacara, rapera mexicana que habría sido asesinada?

Kata Malacara murió a los 37 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Kata Malacara, rapera mexicana que habría sido asesinada?

De acuerdo con los reportes de su familia compartidos por el colectivo Mujeres Trabajando, Kata mantuvo una relación sentimental de tres años con un hombre tras regresar a su natal Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

Se presume que este sujeto fue quien le arrebató la vida de manera violenta. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad de manera oficial ni se ha confirmado su detención.

Anteriormente, Kata Malacara estuvo en una relación de 11 años con Emmanuel Anduaga, conocido en la escena del rap como “Slaper” o “El Gayo Anduaga”. Con él formó el proyecto musical “El Dúo Calavera”.

Kata Malacara, rapera mexicana que habría sido asesinada (@kata_malacara / Instagram )

¿Qué signo zodiacal fue Kata Malacara, rapera mexicana que habría sido asesinada?

Kata Malacara fue del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tenía Kata Malacara, rapera mexicana que habría sido asesinada?

Kata Malacara tuvo tres hijos.

¿Qué estudió Kata Malacara, rapera mexicana que habría sido asesinada?

No hay información pública sobre los estudios de Kata Malacara.

¿En qué trabajó Kata Malacara, rapera mexicana que habría sido asesinada?

Kata Malacara formó parte del Colectivo Mujeres Trabajando desde el año 2009. Participó en la iniciativa Mujeres Boom Bap y conformó el grupo El Dúo Calavera junto a su expareja Emmanuel Anduaga (“Slaper”).

En 2019 se presentó en el Festival Amazonas Urbanas en la FARO Indios Verdes de la Ciudad de México.

Difundió su música a través de plataformas como SoundCloud y YouTube. Entre sus temas más conocidos destacan “Ricos pobres jóvenes y viejos”, “Uniendo Fuerzas Kata Cumba” y “Vivimos Real”.